Coronavirus, Paola Perego è finalmente negativa: splendida notizia

Paola Perego ha finalmente annunciato di essere negativa al Coronavirus: splendida notizia per i suoi sostenitori, tutti i dettagli.

Anche Paola Perego, purtroppo, è finita nella lista di tutti quei personaggi televisivi che sono risultati positivi al Coronavirus. E così, dopo Gerry Scotti e Carlo Conti, qualche giorno fa, anche l’ex conduttrice de ‘La Talpa’ ha annunciato di aver contratto anche lei il temibile virus cinese. Certo, lo ha contratto in forma lieve. E, d’altra parte, è stata la diretta interessata a volerlo confermare ai suoi sostenitori. ‘Grazie a Dio non sono stata colpita brutalmente dal COVID e posso restare nella mia casa ma nulla deve farci abbassare la guardia’, ha scritto Paola Perego proprio per annunciare ai suoi sostenitori di essere risultata positiva. Ecco, da quell’annuncio sono passati circa 3 giorni, eppure pochissime ore fa, la conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi fan una vera e propria splendida notizia: è finalmente negativa! Ebbene si. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la bellissima moglie di Lucio Presta sia definitivamente guarita dal Coronavirus. Ma vediamo tutti i dettagli.

Paola Perego finalmente negativa al Coronavirus: è guarita

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa, Paola Perego non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo amato pubblico di essere risultata negativa al Coronavirus. Proprio pochissimi giorni, come dicevamo precedentemente, la conduttrice televisiva ha voluto annunciare ai suoi sostenitori di avere contratto il temibile virus cinese. E adesso, a distanza di qualche giorno, non ha perso occasione di poter condividere questa splendida notizia. E così, con un emozionante scatto che la ritrae abbracciata a suo nipote, la bellissima Perego ha svelato di aver concluso l’isolamento forzato. Ed, ovviamente, di essere risultata negativa. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti tutti i suoi sostenitori. In un vero e proprio batter baleno, infatti, il post in questione (CLICCATE QUI PER VEDERLO) è stato letteralmente preso d’assalto dal calore e dall’affetto dei suoi numerosi sostenitori.

‘Il mio isolamento è finito oggi. Sono negativa’, ha detto Paola Perego per annunciare di essere guarita dal Covid. Adesso non ci resta che vederla in tv. E noi non vediamo l’ora.