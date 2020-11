Presentato sabato 14 novembre insieme al resto della classe di Amici 20, Riccardo Guarnaccia è un ballerino siciliano: scopriamo chi è.

Nato nel 2001 a Misterbianco, in provincia di Catania, Riccardo Guarnaccia è entrato nella scuola di Amici con una coreografia che ha conquistato Lorella Cuccarini, nuova insegnante del programma, che gli ha dato un banco. Respinto da Alessandra Celentano, Riccardo ha promesso di stupirla e di farla ricredere. Proprio con la maestra di danza classica, il ragazzo ha fatto una piccola gaffe, dovuta sicuramente all’emozione del momento: si è infatti ricolto all’insegnante dicendo: “voglio riuscire a stupirti“. Si sa che la Celentano mal digerisce il tono eccessivamente confidenziale tra alunni e professori e infatti l’ha prontamente corretto: “Magari stupirla, non stupirti. Vedremo”. Il giovane ballerino sembra essere piuttosto riservato, infatti sui suoi profili social non si trovano molte informazioni. Ciò che sappiamo è che ha frequentato la scuola media Padre Pio da Pietralcina, ma riguardo alle scuole superiori non si hanno informazioni.

Riccardo Guarnaccia, chi è il nuovo ballerino di Amici 20

Positivo e un po’ pazzerello, come lui stesso si definisce, non si sa nemmeno se attualmente Riccardo Guarnaccia sia impegnato sentimentalmente: sui suoi profili social non esiste alcun indizio che possa aiutare a scoprirlo. Sul suo Instagram si può leggere che gli piacerebbe vivere negli anni 40 dove veniva dato più valore ai sentimenti, dove ci si innamorava a 14/15 anni e non ci si lasciava più. Non si conosce quale sia stato il suo percorso di studi nella danza, ma da quello che si è visto durante la sua esibizione ad Amici, si vede che Riccardo è un ottimo ballerino pieno di talento.

Cosa ne pensate di Riccardo Guarnaccia? Vi è piaciuta la sua esibizione?