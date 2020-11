Emergenza Covid, è allarme nelle farmacie: forte carenza di ossigeno, mancano le bombole.

Momento decisamente drammatico questo vissuto dall’Italia dopo che la pandemia ha invaso completamente il nostro Paese, creando una indelebile crepa. Una situazione spezzata dal dramma di numerose famiglie italiane che convivono da mesi col virus. I cittadini sono allo stremo, ma ancor di più i sanitari costretti a coprire turni massacranti. Negli ospedali il numero di pazienti Covid ha superato la soglia critica in 17 regioni, tessendo una forte preoccupazione. In molti nosocomi i posti letto sono completamente saturi, e spesso si assistono a scene drammatiche, con pazienti covid posti insieme a pazienti non covid, portando allo sfociare di numerosi focolai. In diverse strutture sono stati organizzati degli spazi esterni per far fronte a questa emergenza. Ma le difficoltà sono molte, da quanto si apprende da un video pubblicato da Ansa, in molte farmacie vi è carenza di ossigeno: mancano le bombole.

Covid, è allarme: carenza di ossigeno e mancanza di bombole

Sono ormai decisamente troppe le difficoltà che ogni giorno sorgono a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta affrontando. Con gli ospedali al collasso si fa strada una forte preoccupazione; i posti letto sono completamente occupati, con un numero di pazienti covid che cresce ogni giorno. Anche se, secondo gli ultimi dati, e secondo quanto affermato da diversi esperti, la curva dei contagi sembra avere un rallentamento, o comunque una certa stabilizzazione. A destare grande allarme è la carenza di ossigeno, con una conseguente mancanza di bombole. Infatti, molte farmacie lamentano questo importante problema, dato che l’ossigeno è necessario per coloro che hanno contratto il Covid, e hanno una maggiore complicanza di respirazione, ma non solo, è richiesto anche per soggetti affetti da altre patologie.

In media, in diverse farmacie la richiesta arriva a raggiungere circa 10 domande al giorno, ma la conseguente mancanza di bombole crea un altrettanto peggioramento della situazione. Un momento decisamente preoccupante, che desta forte allarme. E’ necessario disporre di tutte le attrezzature per poter far fronte a questa emergenza sanitaria che sta logorando il nostro Paese, portando alla perdita di centinai e centinaia di cittadini: un dolore che accomuna la popolazione, decisamente scossa dal turbinio di questi tragici eventi.

