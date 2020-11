Luca Argentero, sapete che sua cugina è una famosa conduttrice? Non tutti conoscono questo particolare retroscena sulla vita dell’attore!

Luca Argentero è uno degli attori italiani più apprezzati e amati. Bellissimo, affascinante e soprattutto pieno di talento, è il protagonista di una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Parliamo di ‘Doc – Nelle tue mani’, ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, che ha avuto e continua a registrare un successo incredibile. La serie ha ottenuto finora un vero e proprio record di ascolti e ora che la prima stagione sta per chiudersi, è già cominciata l’attesa per la seconda che, stando alle ultime notizie, è già in fase di scrittura. Nel frattempo, Luca sta vivendo un momento splendido dal punto di vista personale, perché è da poco diventato papà della piccola Nina Speranza, nata dalla relazione con l’attrice e modella Cristina Marino. L’attore solitamente è molto riservato sulla sua vita privata, ma il pubblico è sempre curioso di scoprirne nuovi dettagli. Sapevate, ad esempio, che la cugina di Luca è una famosa conduttrice? Non tutti conoscono questo particolare retroscena sulla vita dell’attore. Ecco di chi si tratta!

Luca Argentero solitamente è molto riservato sulla sua vita privata, ma c’è un particolare retroscena che lo riguarda e che vogliamo raccontarvi. Sapevate che Luca è il cugino di una famosa conduttrice, modella e attrice? Ebbene sì, non tutti sono a conoscenza di questo particolare dettaglio sulla vita dell’attore. A quanto pare Luca è imparentato alla bellissima Alessia Ventura. I due sono cugini di primo grado e sono cresciuti entrambi a Moncalieri, in provincia di Torino. Un altro retroscena inedito sulla vita di Argentero che non tutti conoscono è che è stata proprio sua cugina Alessia a iscriverlo ai casting del Grande Fratello 3. Incredibile, vero?

E’ proprio grazie a lei, dunque, Luca ha avuto l’opportunità di vivere quell’esperienza che ha dato poi il via alla sua splendida carriera di attore. Stando a quanto si apprende sul web, inoltre, Luca e Alessia sono molto legati.