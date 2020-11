“Sono stata in analisi”: la drammatica confessione dell’amata attrice

“Sono stata in analisi”: la drammatica confessione a Verissimo dell’amata attrice, un momento terribile.

Una confessione inaspettata è stata rivelata dall’amatissima attrice, che nessuno poteva certamente aspettarsi. In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata il 25 novembre, il seguitissimo programma Verissimo dedicherà oggi, 21 novembre, una puntata speciale concernente il difficile tema. Proprio in questa puntata sono state ospitate diversi personaggi femminili del mondo dello spettacolo. Ognuno ha raccontato la propria storia, alcune delle quali da anni si battono contro questo tipo di violenza. Tra le ospiti anche lei, Valeria Graci, una brillante attrice comica che ha raccontato il suo percorso di vita: “Sono stata in analisi”, la drammatica confessione.

“Lacerata dentro, sono stata in analisi”: la confessione dell’attrice

Ospite oggi della nuova emozionante puntata di Verissimo, il programma condotto dalla bellissima Silvia Toffanin, l’amatissima attrice Valeria Graci. La donna, nella giornata speciale contro la violenza sulle donne, ha raccontato per la prima volta la storia vissuta con il suo ex marito. “Mi sentivo di dire di essere una nullità, mi hanno lacerato dentro. Ho avuto grandi momenti di fragilità, e sono andata in analisi”, queste le parole dell’amatissima attrice. Valeria ha raccontato di essersi innamorata perdutamente, dalla storia è nato suo figlio Pierluigi. Un rapporto però che è sfociato in momenti di tensione, infatti, la Graci ha rivelato che tutte le coppie litigano, ma bisogna pesare l’uso di determinate parole.

“Ho avuto il timore di non sentirmi sicura”, ha confessato l’amatissima attrice. Quest’ultima ai microfoni di Verissimo ha fatto un deciso appello a tutte le donne che hanno vissuto la medesima situazione, dichiarando che nella vita è necessario avere fiducia in se stesse, e ricordare che tutto passa nei momenti di grande difficoltà. Un racconto inaspettato, dato che Valeria Graci ha manifestato tutta la sua piena fragilità. Il pubblico da sempre abituato a vedere la donna con il suo sorriso perennemente presente, e la sua ilarità tanto goliardica, apprezzerà certamente questo suo momento di debolezza, manifestato con grande sensibilità.

