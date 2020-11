Dayane Mello si mostra completamente senza trucco: “Questa sono io”, scatto imperdibile su Instagram e pioggia di commenti per la modella.

Dayane Mello è senza dubbio una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua è una delle storie più incredibili tra tutte quelle nella casa, e lei l’ha raccontata proprio nel corso di queste puntate, svelando che da bambina ha vissuto la povertà e la fame nel vero senso della parola, rimanendo giorni e giorni senza mangiare perché sua mamma, che si prostituiva, andava via di casa lasciando lei e i suoi fratelli da soli, senza igiene né cibo, per poi tornare circa una volta a settimana, sempre con un uomo diverso, per portare loro qualcosa da mangiare. Una storia di grande dolore, ma anche di grande rivalsa, visto che oggi Dayane è una famosa modella, oltre che un personaggio televisivo di successo.

Oltre a essere molto seguita in tv, però, Dayane ha anche un grande seguito sui social. Basti pensare che il suo profilo Instagram conta ben 163mila followers e lei lo aggiorna costantemente con foto e video del suo lavoro e della sua vita quotidiana, comprese immagini di sua figlia Sofia, nata dall’amore con l’altro ex gieffino Stefano Sala. Tra le immagini che la modella ha postato su Instagram, ce n’è una che ha lasciato davvero tutti di stucco, provocando una vera e propri apioggia di commenti. Parliamo di una foto in cui Dayane è completamente senza trucco: siete curiosi di vederla?

Dayane Mello si mostra completamente senza trucco: ecco com’è al naturale, lo scatto imperdibile

Dayane Mello è una delle concorrenti più belle e affascinanti della casa del GF Vip, ma è anche tra le più discusse. Il suo comportamento, infatti, non sempre è piaciuto al pubblico a casa, e questa settimana la modella rischia anche l’eliminazione, perché è finita in nomination insieme a Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, che è una sua grande amica, e Francesco Oppini, al quale Dayane si era legata all’inizio, salvo poi cambiare completamente idea. Ad oggi, infatti i due sono in pessimi rapporti, come dimostrano i diversi scontri che hanno avuto nelle ultime settimane. La bellezza di Dayane è davvero indiscutibile, ma l’avete mai vista senza trucco? E’ ancora più bella!

Dayane ha pubblicato sul suo profilo Instagram questa foto in cui è completamente al naturale, acqua e sapone, come lei stessa dice nella didascalia del post: “Questa sono io, questa la mia migliore posa”, ha scritto. Inutile dire che lo scatto ha fatto incetta di like e commenti, soprattutti complimenti da parte dei fan, che hanno trovato Dayane bellissima anche senza trucco. Siete d’accordo anche voi?