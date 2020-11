Durante la sua intervista a Francesca Fialdini, Elisa Isoardi si è lasciata andare ad una dolorosa confessione con gli occhi lucidi.

Sono trascorse soltanto alcune ore dalla finale di Ballando con le Stelle che li ha visti classificarsi al quarto posto quando Elisa Isoardi, in compagnia di Raimondo Todaro, è stata ospite da Francesca Fialdini. Proprio in quello stesso studio dove, per circa due anni, la bellissima conduttrice non pensava proprio più a nulla, la simpaticissima Elisa si è raccontata senza troppi peli sulla lingua. E, soprattutto, si è ampiamente soffermata su quanto le sia servita l’esperienza a ‘Ballando’. ‘È arrivata nel momento giusto’, ha detto la Isoardi nel corso di un filmato mandato in onda. E, in effetti, ascoltando attentamente le parole che l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco ha detto a poche ore dall’ultima finale, sembrerebbe proprio che prendere parte al programma di Milly Carlucci le sia abbondantemente servito. Non è affatto finita qui. Nel corso della sua intervista, Elisa ha ricevuto una sorpresa. Dopo la quale, con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata, ha esclamato: ‘Non sta tanto bene’. Una dolorosa confessione, quindi. E che, molto probabilmente, la Isoardi ha fatto per la prima volta. Ecco tutti i dettagli.

Elisa Isoardi con gli occhi lucidi: l’ha confessato in diretta televisiva

Dopo un’ampia parentesi dedicata a ‘Ballando con le Stelle’, all’incidente accaduto a Raimondo Todaro qualche ora prima della finale, Francesca Fialdini ha voluto mostrare un filmato ad Elisa Isoardi che l’ha letteralmente impressionata. D’altra parte dello schermo c’è mamma Irma. Che, nonostante sia una persona riservata e per niente incline al mondo dello spettacolo, ha voluto ancora una volta dimostrare il suo affetto alla sua tenerissima figlia. Lo aveva fatto anche a poche settimane dalle chiusura de La Prova del Cuoco. E lo ha voluto rifare adesso che la sua esperienza a Ballando è terminata. Un video davvero tenerissimo, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente emozionato la bellissima Isoardi. Ma non solo. Perché, subito dopo aver visto sua madre, Elisa ha detto: ‘Purtroppo, non la vedo da Natale’. Ecco, ma perché? Per impegni lavorativi? A quanto pare, no! Per motivare questo mancato incontro, Elisa, con gli occhi lucidi, ha detto: ‘Nonna non sta tanto bene. E la saluto’. Una dolorosa confessione, da come si può chiaramente comprendere. Che, poi, ha continuato: ‘Il Covid non aiuta. Lei, dato che abbiamo visto che questo virus ci fa morire da soli, ha preferito stare vicino alla sua mamma. Ed è giusto che così.’

Una dolorosa confessione, quindi. E che, molto probabilmente, Elisa Isoardi ha fatto per la prima volta in assoluto.

