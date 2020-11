‘Stasera tutto è possibile’ torna in tv: quando riparte l’amatissimo programma e cosa cambierà col Covid.

Dopo diversi mesi di assenza, finalmente la notizia tanto attesa, torna in televisione l’amatissimo e seguitissimo programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. A quanto pare, anche quest’anno, il bellissimo conduttore sarà alla guida della trasmissione, con grande gioia del pubblico. Quest’ultimo è riuscito a farsi amare, e ha mostrato grande maestria, nonostante le difficoltà. Stasera tutto è possibile è un programma comico molto seguito, infatti, ha raggiunto un successo incredibile; il tutto ovviamente grazie anche ai numerosi ospiti che sanno tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Quando riparte l’amata trasmissione e cosa cambierà per il Covid.

Stasera tutto è possibile: quando riparte e cosa cambierà

Una nuova edizione di Stasera tutto è possibile, a quanto pare, sta per iniziare. Infatti, stando a quanto riportato da TvBlog, la messa in onda dovrebbe essere prevista per gennaio 2021. Di conseguenza, le registrazioni potrebbero già partire ad inizio dicembre, secondo quanto sostenuto da BubinoBlog. Certamente tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione contagi in Campania e le decisioni del governo sulla zona Rossa. Infatti, ricordiamo che la trasmissione è registrata al Centro di Produzione Rai di Napoli.

Per quanto riguarda i possibili cambiamenti a causa del Covid, non è ancora certo quali cambiamenti potrebbero esserci, dato che, comunque, il programma prevede un contatto ravvicinato dei partecipanti. Un altro punto riguarda certamente il pubblico, che potrebbe essere presente nelle modalità che abbiamo fino ad ora avuto modo di vedere nelle trasmissioni già andate in onda, con le varie distanze di sicurezza. Al momento niente è sicuro, certamente l’amatissimo programma Stasera tutto è possibile dovrebbe fare il suo ritorno in tv ad inizio 2021; la conduzione ancora una volta sembrerebbe essere stata affidata a Stefano de Martino, che nella scorsa edizione ha saputo dimostrare tutto il suo talento. E voi siete contenti della ripresa del programma?

Segui anche il nostro canale instgram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui