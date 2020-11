Amatissima cantante è ricaduta nell’alcol durante il lockdown: la dolorosa confessione.

Sappiamo benissimo che l’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero e che ha portato ad un primo lockdown a marzo, ha creato non pochi malesseri in tantissimi cittadini. Il Coronavirus ha mutato completamente le nostre vite, e ha portato, purtroppo, alla formazione di sentimenti contrastanti: ansia, paure, stress. Molti personaggi del mondo dello spettacolo si sono trovati a vivere un momento inaspettato, facendo i conti con loro stessi. Un‘amatissima cantante ha confessato di essere ricaduta nell’alcol durante il lockdown, un modo per cercare di alleviare le ansie dovute alla pandemia, in atto ancora oggi.

Purtroppo, la situazione che stiamo vivendo ha creato grandi crepe. Lo sviluppo del coronavirus ha portato alla nascita di malesseri in tutta la popolazione. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno affermato di aver avuto diverse difficoltà, e di aver sentito il peso di queste chiusure giunte come un fulmine a ciel sereno. Un’amatissima cantante ha confessato di essere ricaduta nell’alcol durante il lockdown. “Come molte altre persone ho ceduto. Mi rendo conto solo adesso di essere sobria da due settimane“, ha dichiarato proprio lei, la seguitissima e famosissima cantante e cantautrice statunitense Miley Cyrus. Una delle artiste più amate di tutti i tempi, che con la sua musica è riuscita ad arrivare ad un incredibile successo.

Miley ha dichiarato di non essere arrabbiata, di essere consapevole di aver esagerato con l’alcol, ma sta cercando di capire i motivi che l’hanno spinta a bere e di lavorarci sopra per poter superare questo momento. Un modo questo della ventottenne anche per cercare di mandare un messaggio a tutti coloro che hanno provato e vissuto la sua medesima situazione. La pandemia, purtroppo, ha portato ad una critica situazione, creando delle forti crepe in tutti i cittadini, che stanno provando ad affrontare nel rispetto delle regole questo momento.

