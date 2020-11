Coronavirus, splendida notizia appena arrivata: accadrà domani

Coronavirus, una splendida notizia che è stata appena annunciata porta una ventata di speranza: ecco cosa accadrà domani, i dettagli.

L’emergenza da Coronavirus è ormai una realtà prepotente in Italia e in molti altri paesi del mondo e vi stiamo combattendo da diversi mesi. Abbiamo affrontato lockdown, chiusure e misure restrittive che hanno alterato e modificato il quotidiano e la vita stessa di milioni di individui. Distanza sociale, mascherine, quarantena, sono alcune delle parole che sono entrate ormai nel gergo della popolazione. Proprio in queste ore è arrivata la notizia che il Ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza. Intanto, i cittadini non possono far altro che rispettare quanto stabilito dal Governo e aspettare sviluppi e aggiornamenti. Una splendida notizia, però, è giunta proprio poco fa a proposito del Coronavirus: l’annuncio è recentissimo, accadrà domani. Scopriamo i dettagli.

Coronavirus, accadrà domani: la notizia appena arrivata

Si è parlato moltissimo della possibilità dell’arrivo di un vaccino che possa contribuire a riportare la situazione alla “normalità”. Che possa aiutare nella lotta contro il Coronavirus e l’emergenza che ha scatenato. Notizie incoraggianti sono arrivate a proposito del Moderna, che sta dimostrando un’alta efficacia. Giorni fa si parlava di un’esclusiva delle prime dosi per gli Stati Uniti. Arriva oggi la splendida notizia annunciata da Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. “Domani approveremo un nuovo contratto con Moderna” ha dichiarato attraverso i canali social ufficiali. “Il nuovo contratto ci permetterà di assicurare 160 milioni di dosi” destinate ovviamente all’Europa. Una splendida notizia che arriva in un momento di profonda crisi e grande tensione per molti paesi Europei. Domani, dunque, dovrebbe essere firmato il contratto per assicurate le prime dosi di Moderna.

Ovviamente, continueremo a tenervi informati costantemente riguardo ogni ulteriore sviluppo.

