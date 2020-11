In un suo recentissimo intervento, Roberto Speranza ha annunciato la presentazione del piano contro il vaccino: adesso è ufficiale.

Adesso è proprio ufficiale e, soprattutto, lo ha annunciato recentemente Roberto Speranza. In un suo recentissimo intervento online intitolato ‘La sanità futura tra innovazione e ricerca’, il ministro della salute ha annunciato che, proprio a brevissimo, illustrerà il piano vaccino. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, ve lo abbiamo raccontato anche in nostri diversi articoli, che sembrerebbe che sia stata trovata proprio una cura contro il temibile virus cinese. A partire dal vaccino targato Pfizer e BionTech fino a quello denominato Moderna, sembrerebbero essere davvero diverse le ipotetiche cure trovate contro il Coronavirus. E, d’altra parte, anche le parole del Ministro della salute sembrerebbero confermarlo alla grande. Ovviamente, le prime dosi, come raccontato precedentemente, arriveranno direttamente nel 2021. Tuttavia, come annunciato da Speranza, sembrerebbe che a breve partirà il piano.

Coronavirus, Roberto Speranza annuncia il piano vaccino: le parole del Ministro

Sembrerebbe proprio che il mese di Dicembre sarà ricco di importanti annunci. Non soltanto, come ampiamente parlato e discusso in questi ultimi giorni, verrà ampiamente illustrato il nuovo Dpcm in previsione delle feste natalizie, ma verrà anche annunciato il piano vaccino. A volere mettere in chiaro questo punto è stato proprio Roberto Speranza. In un suo recentissimo intervento online, il Ministro della Salute ha chiaramente che, tra pochissimi giorni, si avranno ulteriori delucidazioni in merito alle cure ritrovate. In particolare, il buon Speranza ha detto: ‘Io sarò in Parlamento il 2 dicembre per presentare il piano strategico dei vaccini che stiamo costruendo’.

Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo darvi alcuna informazione. Appena sarà possibile, però, vi daremo tutti gli ultimi aggiornamenti?

Come verrà distribuito il vaccino?

È questa la domanda che, da quando sono state scoperte queste cure, ci stiamo ponendo tutti: come verrà distribuito il vaccino? Ovviamente, questa dovrà rispettare delle ‘regole’. In particolare, come annunciato dalla sottosegretaria Zampa, questo sarà inizialmente destinato alle fasce sociali più fragili e a coloro che hanno ‘stretto contatto’ con il virus. Dopo questo, poi, verrà distribuito a tutta la restante parte della popolazione.

