Fedez e Mara Maionchi di nuovo insieme: clamorosa novità in arrivo

Fedez e Mara Maionchi saranno di nuovo insieme dopo X-Factor: clamorosa novità in arrivo.

Una grande novità in arrivo, che certamente porterà una ventata di energia, ma soprattutto risate assicurate. A quanto pare, Fedez e Mara Maionchi saranno di nuovo insieme dopo X-Factor. Proprio il rapper negli ultimi mesi si è dato decisamente da fare, cercando in tutti i modi di aiutare il nostro Paese nella difficile battaglia contro il coronavirus. Grandi iniziative giunte insieme alla seguitissima e amatissima moglie Chiara Ferragni. Non solo, Fedez ha anche lavorato alla sua magnifica musica, per la gioia dei suoi migliaia di fan che lo seguono da tantissimi anni, si può dire dagli esordi della sua carriera. La notizia da poco arrivata ha lasciato grande trepidazione, infatti, l’artista insieme a Mara Maionchi, sarà al comando di un nuovo game show di Amazon disponibile su Prime Video. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Fedez e Mara Maionchi, insieme con una clamorosa novità dopo X-Factor

Come abbiamo annunciato, Fedez e Mara Maionchi saranno di nuovo insieme dopo X-Factor. Infatti, i due magnifici artisti saranno i presentatori di un nuovo game show di Amazon, Lol:Chi ride è fuori, che sarà disponibile su Prime Video in sei puntate a partire dal 2021. Si tratta di una sfida a colpi di battute; i partecipanti saranno dieci comici che si esibiranno a turno, mentre gli altri verranno chiusi in una stanza col compito di non ridere. Tra i concorrenti troviamo Caterina Guzzanti, Lillo, Katia Follesa, Elio, Franck Matano, Angelo Pintus, Michela Giraud, Luca Ravenna, Fru dei The Jackal. Una squadra davvero memorabile, che sicuramente saprà darci grandi soddisfazioni, ma soprattutto forti risate.

Il rapper e la produttrice discografica avranno il difficile compito di assegnare le penalità ai vari concorrenti. Ma una bellissima iniziativa gira intorno a questo game show, infatti, chi tra i comici riuscirà a superare le prove, mantenendo la serietà e quindi non lasciandosi andare a risate, vincerà alla fine la somma di 100mila euro da donare ad un ente benefico. Una bellissima notizia, un modo per continuare ad aiutare e sostenere.

