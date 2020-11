Diego Armando Maradona è morto dopo un arresto cardiaco: la notizia da poco arrivata.

Una terribile notizia è giunta da pochissimo, purtroppo è venuto a mancare Diego Armando Maradona. Stando alle prime notizie arrivate, l’ex calciatore ha avuto un arresto cardiaco. La notizia è stata riportata dal Clarin e la Cnn. Nelle scorse settimane, l’uomo era stato ricoverato in ospedale per un un problema di salute, infatti, aveva subito un’operazione al cervello. Tutto era andato per il verso giusto, infatti, l’uomo era uscito dall’ospedale tra la grande gioia dei suoi migliaia di fan. La notizia della sua morte ha creato una crepa profonda in tutto il mondo, dato che nessuno poteva certamente aspettarsi una tale tragedia.

E’ morto Diego Armando Maradona: ha avuto un arresto cardiaco

