Gravissimo lutto per Iva Zanicchi: la cantante ha appena annunciata la morte della persona cosa per Coronavirus, messaggio da brividi.

La notizia è stata data qualche istante. E, com’è giusto che sia, ha fatto il giro del web in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando del gravissimo lutto da cui è stata colpita Iva Zanicchi. Nelle scorse settimane, lo sappiamo benissimo, la famosissima cantante è stata impegnata nella sua lotta contro il Coronavirus. Contratto durante una feste di famiglia, come raccontato dal diretto interessata, sconfiggere il temibile virus cinese non è stato affatto facile. Seppure, infatti, inizialmente la Zanicchi aveva dichiarato di stare a casa. E, soprattutto, di stare bene. Molto presto, le cose sono precipitate. Tanto da ritenere necessario il suo ricovero in ospedale per diverse settimane. Per lei, come dicevamo precedentemente, la vicenda ha avuto un lieto fine. Perché, dopo un po’ di tempo dal suo ricovero, la simpaticissima Iva è ritornata a casa. Qualche istante fa, però, la tragica notizia. Suo fratello che, insieme alla cantante e all’altra sua sorella, si era contagiato nello stesso modo è, purtroppo, morto. Un evento davvero tragico, da come si può chiaramente comprendere. Soprattutto per la Zanicchi. Che, su Instagram, ha voluto ricordarlo con delle parole davvero da brividi.

Iva Zanicchi, gravissimo lutto: è morto suo fratello per Coronavirus

A volere dare questa tristissima notizia a tutti i suoi sostenitori è stata proprio la diretta interessate. Qualche istante fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Iva Zanicchi non ha potuto fare a meno di condividere il suo dolore per il tragico lutto. È morto suo fratello Roberto. Proprio colui che, insieme a lei ed all’altra sorella, ha contratto il Coronavirus. Da come si può chiaramente comprendere quindi, una notizia davvero sconvolgente. E che, com’è giusto che sia, ha provocato un dolore immenso alla simpaticissima cantante. Sono davvero in tantissimi, infatti, coloro che, appena appresa la drammatica notizia, hanno voluto riempire l’ex opinionista del Grande Fratello di affetto e, soprattutto, di messaggi di cordoglio.

‘Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio’, ha scritto Iva Zanicchi a corredo di questa foto condivisa sulla sua pagina Instagram. Delle parole davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, spiegano alla grande quanto il rapporto che c’era tra la cantante e suo fratello era davvero special ed immenso. Immediata la reazione dei suoi sostenitori. Che, appena appresa la notizia, hanno voluto abbracciare, seppure virtualmente, la propria beniamina. E a loro, si aggiunge anche tutta la redazione di Sologossip.

