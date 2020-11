Dopo essere risultata positiva al Coronavirus e dopo essere stata ricoverata, Iva Zanicchi è ritornata finalmente a casa: l’annuncio.

Sono passate poco più di due settimane quando Iva Zanicchi, con un video condiviso sul suo canale social ufficiale, aveva annunciato ai suoi sostenitori di aver contratto anche lei il Coronavirus. Inizialmente, sembrava che la famosa cantante stesse bene. Certo, era in isolamento domiciliare, come previsto. Ma, come annunciato dalla diretta interessata, sembrava non fosse affatto in pericolo. La situazione, però, è precipitata dopo qualche giorno. Sempre con un video condiviso sul suo account Instagram, l’ex opinionista del Grande Fratello aveva annunciato di essere stata ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, ci teniamo a specificarlo, non sono mai apparse gravi. Ovviamente, però, il ricovero è stato necessario dopo la diagnosi di polmonite bilaterale. Da quel momento, sono passati diversi giorni. Eppure, soltanto adesso, è arrivata la notizia tanto attesa: Iva Zanicchi torna finalmente a casa. Ad annunciarlo, come è suo solito fare, è stata la diretta interessata. Che, pochissimi istanti fa, ha voluto condividere un emozionante video, con intorno tutti gli infermieri, per rivelare il suo ritorno a casa. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, Iva Zanicchi ritorna a casa: la notizia tanto attesa

Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, Iva Zanicchi è sempre molto attiva. E non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. È proprio per questo motivo che, appena risultata positiva al Coronavirus, non solo la famosissima cantante ha voluto prontamente comunicarlo ai suoi fan. Ma non ha perso mai tempo di poterli aggiornare costantemente sulle sue condizioni di salute. Lo ha fatto, come dicevamo precedentemente, quando ha comunicato il suo ricovero presso il reparto ‘Tulipano Rosso’ dell’Ospedale di Vimercate. E lo ha fatto anche qualche istante fa. Proprio pochissimo tempo fa, infatti, la simpaticissima Zanicchi ha annunciato ai suoi sostenitori di stare facendo il suo ritorno a casa. Sono passate quasi due settimane dal suo ricovero. Ed, adesso, finalmente, l’ex opinionista del Grande Fratello può fare ritorno a casa. E così, con un video che la riprende intorno agli infermieri dell’ospedale, non soltanto la simpaticissima Iva ha dato questa splendida notizia tanto attesa, ma ha anche voluto elogiare il lavoro di questi ‘angeli’.

Ovviamente, da come si può chiaramente comprendere, il video in questione (CLICCATE QUI PER VEDERLO) è stata letteralmente preso d’assalto in un vero e proprio batter baleno. A suo corredo, infatti, sono apparsi numerosi commenti d’affetto da parte di tutti i suoi sostenitori. Bentornata a casa, carissima Iva!