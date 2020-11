Carlo Conti è ritornato in diretta a Tale e Quale Show dopo la positività e il ricovero per Coronavirus: momento imperdibile.

Era il momento più atteso di questa settimana, c’è da ammetterlo. E, finalmente, è arrivato: Carlo Conti è ritornato a Tale e Quale Show. Certo, anche nel corso della semifinale del torneo, il suo conduttore non aveva affatto perso occasione di poter far sentire la sua presenza. E così, in diretto collegamento dalla sua abitazione, il buon fiorentino aveva deciso di presenziare ugualmente in diretta televisiva. Adesso, però, la situazione è nettamente cambiata. Risultato negativo all’ultimo tampone per il Coronavirus, Carlo Conti ha potuto fare finalmente ritorno nello studio di Tale e Quale Show. Un evento davvero grandioso, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, ha fatto vivere un’emozione davvero incredibile a tutto il suo affezionato e numeroso pubblico. D’altra parte, anche le parole spese del buon Conti appena ritornato sul piccolo schermo non sono state affatto da meno. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Carlo Conti ritorna a Tale e Quale Show: momento emozionante in diretta

L’annuncio della presenza di Carlo Conti alla finale del torneo di Tale e Quale Show è stato dato questo pomeriggio, è vero. Eppure, ciascuno di noi non vedeva l’ora di poter rivedere la colonna portante del famoso e seguitissimo show di Rai Uno su quel tanto ambito palcoscenico. A così, a distanza di pochissimi giorni dall’esito negativo dell’ultimo tampone, il simpaticissimo fiorentino vi ha potuto fare finalmente ritorno. Un momento unico e, soprattutto, emozionante. Che, tra l’altro, è stato accompagnato da diverse parole davvero da brividi. Appena terminata la sigla iniziale, Carlo Conti ha fatto il suo ingresso. Ed ha voluto immediatamente ringraziare tutte le persone che gli hanno riservato un pensiero in questo suo momento drammatico.

‘Per me è un onore essere qui, ma non potevo mancare all’ultima puntata’, sono proprio queste le parole che Carlo Conti, nel corso dell’ultimo appuntamento di Tale e Quale Show, ha riservato al suo affezionato pubblico.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui