Diego Armando Maradona, l’addio addolorato di Napoli: “Uno di famiglia”

La morte di Diego Armando Maradona lascia un vuoto incolmabile per Napoli e per tutti i tifosi partenopei: l’omaggio della città al campione.

Il dolore per la perdita di Diego Armando Maradona, morto ieri all’età di 60 anni a Buenos Aires per un arresto cardiaco, ha sconvolto davvero il mondo intero: la notizia ha fatto in pochi minuti il giro del pianeta e da ieri lo sport ha perso un’icona insostituibile. Ma c’è una città al mondo che più di tutte lo sta piangendo in queste ore, una città la cui memoria è intrisa del personaggio di Maradona: ovviamente parliamo di Napoli, dove Diego ha espresso appieno il suo talento donando alla città ben due scudetti nell’epoca d’oro per il Napoli Calcio.

Maradona, i tifosi di Napoli: “Per noi si è fermato il mondo”

“Se n’è andato come tutti i grandi, rimarrà sempre nei cuori dei napoletani e degli argentini, per noi si è fermato il mondo”, sono questi i commenti addolorati dei tifosi del Napoli, riversatisi nelle strade della città per salutare il loro idolo. Anche sui social non si contano i saluti commossi al grande campione, decine i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dedicato un pensiero al calciatore andatosene via troppo presto. Innumerevoli i tweet dedicati alla memoria di Maradona con cui migliaia di napoletani stanno manifestando il proprio dolore, proprio come succede con una persona cara che se ne va. Molto commoventi le parole di alcuni utenti, come quello in cui è scritto che ogni giorno a Napoli ci sarà qualcuno che verserà una lacrima per Diego.

Immagini e parole che suscitano grandi emozioni: Diego, come tutti i miti, è stato grande per tutti, anche per i tifosi delle altre squadre.

