Coronavirus, coprifuoco a Natale: la dichiarazione di Sandra Zampa

L’emergenza da Coronavirus tiene ancora in scacco l’Italia e l’approssimarsi del nuovo Dpcm dovrebbe rispondere ad alcuni dubbi: per quanto riguarda il coprifuoco a Natale, ecco la dichiarazione della sottosegretaria Zampa.

Dovrebbe arrivare il 4 Dicembre il nuovo Dpcm dal Governo per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus. Il nuovo documento sarà redatto sulla base dei dati aggiornati in merito alla diffusione dei contagi e stabilirà le nuove misure restrittive che saranno in vigore anche durante il periodo delle festività natalizie. I cittadini sono in attesa di comprendere i nuovi sviluppi e in che direzione il nostro paese si sta muovendo. Mentre si susseguono le notizie in merito ai vaccini, di cui ha parlato anche il Viceministro della Salute, Salieri, a prendere la parola è stata Sandra Zampa. La politica, che è sottosegretaria al Ministero della Salute, è intervenuta nel corso di “Radio anch’io” su Radio 1. Ecco cos’ha detto riguardo al coprifuoco stabilito a causa del Coronavirus per quanto riguarda il Natale.

Coronavirus: il coprifuoco a Natale

I dubbi riguardo a se e come saranno allentate le misure restrittive nel periodo natalizio sono tanti. Da un lato c’è preoccupazione, come espresso dall’appello che la Fondazione Gimbe ha fatto al Governo riguardo alle riaperture. Dall’altro, i cittadini avvertono il forse desiderio di ricongiungersi e riunirsi con i propri cari. La decisione finale, ovviamente, spetta al Governo che deciderà la strategia migliore basandosi sui dati scientifici. Intanto, la sottosegretaria al Ministro della Salute, Sandra Zampa, è intervenuta a Radi9o 1 ed è stata interrogata riguardo al coprifuoco nel periodo natalizio. Come riporta Fanpage, la politica ha risposto: “Sì, sicuramente resterà l’orario delle 22“. Sembra, quindi, che non ci sarà un allentamento in questo senso in merito alle misure restrittive da Coronavirus.

Occorre attendere i nuovi aggiornamenti dal Governo per ulteriori notizie.

