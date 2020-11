Anche Belen Rodriguez si inizia a preparare in occasione della finale di Tu si que Vales, ma sapete come si riprende su Instagram?

Sarà una delle protagoniste indiscusse di questa ultima puntata di Tu si que Vales, Belen Rodriguez. Giunto al giro di boa di questa nuova edizione, lo show del Sabato sera si accinge così a salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico. Insomma, una puntata davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. E che, soprattutto, richiederà il massimo impegno ed una particolare attenzione da parte dei suoi tre conduttori. È proprio per questo motivo che la bellissima argentina, a distanza di qualche ora dalla messa in onda dell’ultima puntata del programma, ha iniziato a prepararsi. Sarà bellissima come sempre, ne siamo certi. Eppure, ancora prima di iniziare a dedicarsi al ‘trucco e parrucco’, l’ex moglie di Stefano De Martino ha bisogno dei veri e propri momenti di relax. E, tra l’altro, non lo nasconde affatto ai suoi cari sostenitori. Sapete, infatti, come si è ripresa su Instagram? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez pronta per la finale di Tu si que Vales: sapete come si è ripresa?

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Belen Rodriguez non perde mai occasione di poter permettere ai suoi sostenitori di entrare a fare parte della sua vita. Ed, ovviamente, delle sue giornate. Oltre ad essere solita, infatti, a condividere splendidi scatti fotografici e a momenti trascorsi in compagnia di suo figlio Santiago, la sua famiglia ed Antonino Spinalbese, la sua nuova fiamma, la showgirl è solita rendere partecipi i suoi fan dei suoi lavori. È proprio per questo motivo che, a pochissime ore di distanza dalla finale di Tu si que Vales, l’ex moglie di Stefano De Martino non ha potuto affatto fare a meno di mostrarsi nel momento dei preparativi. Come dicevamo precedentemente, sappiamo con certezza che, così come in tutti gli altri appuntamenti precedenti, la Rodriguez sarà davvero spettacolare. Tuttavia, ancora prima di sottoporsi alla preparazione dei capelli e del trucco, Belen ha bisogno di un trattamento al viso davvero ‘particolare’. È proprio così, infatti, che si mostra. Stesa un lettino, completamente senza trucco e con un’asciugamano che avvolge tutto il suo corpo, la conduttrice di Tu si que Vales si riprende proprio mentre si sta facendo applicare una crema sul suo bellissimo viso. Non sappiamo, ovviamente, quali benefici comporterà alla sua pelle. Siamo certi, però, che sarà super splendente. Come sempre, d’altra parte!

Siete anche voi di curiosi di conoscere chi sarà il vincitore di Tu si que Vales 2020? Noi non vediamo l’ora!

