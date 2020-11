Pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi sostenitori il ‘nuovo arrivo’ in famiglia: il regalo inaspettato.

È la regina del twerk, ma anche di Instagram, non ci sono proprio dubbi. Con un profilo Instagram che canta più di sei milioni e mezzo di followers, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di poter condividere ed interagire con i suoi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando era in pieno ‘stress’ da matrimonio. Ed era solita condividere tutte le sue ansie, gli ultimi preparativi e tutte le sue preoccupazioni. Lo ha rifatto un po’ di settimane fa. Quando ha raccontato del ritrovamento di una piccola lepre in strada. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, la bellissima Lamborghini ha voluto svelare ai suoi followers il ‘nuovo arrivo’ in famiglia. Sappiamo benissimo che, circa due mesi, la cantante è convolata a nozze con il deejay Afrojack. Ecco. È proprio in occasione del mesiversario che il bell’olandese ha voluto fare un regalo ‘particolare’ alla sua bellissima e dolcissima moglie. Di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Elettra Lamborghini, ‘nuovo arrivo’ in famiglia: il regalo per il mesiversario

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini non perde mai occasione di rendere partecipi i suoi sostenitori della sua vita quotidiana. Ed, ovviamente, delle sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando, in occasione del secondo mesiversario di nozze, il deejay Afrojack ha voluto festeggiare in modo davvero ‘particolare’. A cosa ci riferiamo esattamente? Da come si può chiaramente vedere dall’Instagram Stories caricata dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, il regalo ottenuto in questo giorno davvero speciale è davvero straordinario. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi accontentiamo immediatamente.

Ecco. È proprio questo il ‘nuovo arrivo’ che Elettra Lamborghini, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social, ha mostrato ai suoi sostenitori. ‘Appena arrivata a casa’, ha iniziato a scrivere la cantante. Svelando, poi, di fare riferimento al regalo che suo marito ha voluto farle in occasione del loro secondo mese di matrimonio.

