Tu Si Que Vales, splendida notizia: è successo dopo la finale dello show di Canale 5 targato Maria De Filippi.

Si è conclusa ieri sera un’altra meravigliosa edizione di Tu si que vales. Lo show del sabato sera di Canale 5 ha incantato tutti anche quest’anno, con artisti e performance davvero eccezionali. A trionfare su tutti, nella puntata finale, è stato il mago prestigiatore Andrea Paris. Una vittoria che il concorrente ha dedicato a Veronica Ferraro, una delle concorrenti di quest’anno, scomparsa recentemente a soli 19 anni. Un’emozione unica per il concorrente, che aveva già partecipato a Italia’s Got Talent nel 2019, classificandosi secondo. E un’altra splendida notizia per la trasmissione è arrivata poco fa. Di cosa parliamo? Degli ascolti record che anche ieri sera ha ottenuto il seguitissimo programma di Canale 5! Scopriamo insieme i dati.

Tu Si Que Vales, splendida notizia: record di ascolti per la puntata finale

Un successo immenso, quello di Tu si que vales. Non è una novità, per Canale 5: lo show del sabato sera è uno dei più amati e seguiti di sempre. E, anche quest’anno, ascolti record hanno caratterizzato tutte le puntate della trasmissione, dalla prima all’ultima. L’ultima è andata in onda proprio ieri sera, 28 novembre, ed ha tenuti incollati alla tv ben 6.125.000 milioni di spettatori, pari al 33.1% di share. Un risultato unico per la trasmissione targata Maria De Filippi: la finale dello scorso anno è stata seguita da circa cinque milioni di telespettatori, con uno share del 31.3 %. Insomma, l’amore del pubblico per Tu si que vales sembra crescere ogni anno di più. Ed è stato proprio il pubblico ad incoronare vincitore Andrea Paris, che ha ottenuto il 47% dei voti: al secondo posto il ginnasta Kyle Cragle, col 27% di preferenze.

Un’avventura incredibile, quella di Tu si que vales, che ha fatto compagni al pubblico anche quest’anno, tra lacrime, risate e tantissime emozioni. Non ci resta che attendere la prossima edizione per conoscere i nuovi talenti che si metteranno in gioco sul famoso palco di Canale 5. E voi, avete seguito l’ultima puntata?