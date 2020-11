GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta: “Me ne vado e non te ne frega nulla”

Nella casa del GF Vip si respira un po’ di tensione da quando è stato annunciato il prolungamento a Febbraio ed Elisabetta Gregoraci sbotta: “Me ne vado e non te ne frega nulla”.

L’annuncio del prolungamento del GF Vip a Febbraio ha di certo scatenato un bel po’ di caos all’interno della casa. I concorrenti hanno reagito tutti in modo diverso alla notizia. Alfonso Signorini in persona ha fatto “irruzione” nella casa per rassicurare gli inquilini e chiedere loro come stessero vivendo la cosa. Tra i protagonisti che sembrano propendere per l’idea di lasciare il reality nella data inizialmente concordata c’è Elisabetta Gregoraci. La bella showgirl sente molto la mancanza del figlio, Nathan e sembra decisa a trascorrere il periodo natalizio con lui. Per questo motivo, Elisabetta Gregoraci ha voluto parlare apertamente con Pierpaolo Pretelli con cui ha condiviso un’amicizia davvero splendida: “Me ne vado e non te frega nulla” sbotta. E, a quanto pare, c’entra ancora una volta Giulia Salemi.

GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta con Pretelli

La bella Giulia Salemi ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip e ha legato subito con tutti i concorrenti. I fan dell’amicizia speciale nata tra la Gregoraci e Pretelli non sembrano apprezzare, come dimostra un aereo dedicato ai due che invitava l’influencer a “stare buona”. Proprio qualche ora fa la showgirl ha avuto un confronto con il giovane. “Ti ho detto che me ne vado e non te ne frega nulla” ha sbottato lei. Ha poi aggiunto di essere sempre la prima a cercare Pierpaolo. “Sei concentrato su altre” ha detto, riferendosi, sembra, al tempo che lui trascorre con Giulia, in particolare. “Tu parli di lei ogni volta, io non ho voglia di parlare di lei” ha continuato. Pare, dunque, che Elisabetta Gregoraci sia molto dispiaciuta dell’apparente allontanamento di Pierpaolo. Dopo il confronto, i due sembrano aver ritrovato la complicità, per fortuna.

Pierpaolo Pretelli ha assicurato alla showgirl che tra lui e Giulia non c’è altro che amicizia. I fan, intanto, sperano che lei cambi idea e resti nella casa del GF Vip.

