Ilary Blasi, la sorella Melory qualche ora fa ha condiviso con i suoi sostenitori il sesso del suo primo bebè: maschietto o femminuccia?

Diventerà zia, Ilary Blasi. Proprio come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la bellissima conduttrice televisiva romana diventerà nuovamente zia: sua sorella Merlory è incinta. A distanza di pochissimi tempo dal suo matrimonio, la più ‘piccola’ delle Blasi diventerà mamma del suo primo bebè. A condividere la lieta notizia, ovviamente, è stata la diretta interessata. Proprio qualche giorno fa, con un’emozionante fotografia in compagnia di suo marito mentre le bacia la pancia, la giovanissima Melory ha annunciato la sua prima gravidanza. Un momento davvero idilliaco, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato sorpresi e, soprattutto, estasiati tutti i suoi sostenitori. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina ufficiale Instagram, la bellissima Blasi ha voluto annunciato il sesso del bebé. Il nuovo arrivo in casa Blasi sarà, quindi, maschietto o femminuccia? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi, la sorelle Melory svela il sesso del bebé: sarà maschietto o femminuccia?

Ilary Blasi, quindi, diventerà zia di una splendida femminuccia o di un bellissimo maschietto? Ad annunciare il sesso del bebé, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Proprio come ha fatto qualche settimana, quando ha annunciato la sua prma gravidanza, la giovanissima Melory non ha potuto fare a meno di svelare a tutto il suo pubblico il sesso del suo primo figlio o della sua prima figlia. Attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, infatti, la sorella minore della conduttrice romana ha svelato ai suoi carissimi ed accaniti sostenitori se aspetta una bambina o un bambino. Siete curiosi anche voi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si: la famiglia Blasi si allarga. E, da come mostrato in questo emozionantissimo video su Instagram, è in arrivo una splendida femminuccia. Fiocco rosa, quindi. E non è l’unica, lo sappiamo benissimo. Non soltanto, infatti, la conduttrice romana è mamma di due splendide bambine, ma è anche zia di Nicole e Stella, figlie di sua sorella maggiore.

