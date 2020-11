Ilary Blasi, l’annuncio a sorpresa della sorella Melory: la famiglia si allarga

Ilary Blasi, splendido annuncio a sorpresa di sua sorella Melory: la loro famiglia finalmente si allarga, gioia immensa.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Ilary Blasi. Conduttrice televisiva di numerosi programmi e, a quanto pare, a breve anche de L’Isola dei Famosi, la romana decanta di un successo davvero grandioso. Un successo che, badate bene, non si limita alla sfera lavorativa e televisiva, ma si estende addirittura anche alla sfera social. Su Instagram, infatti, la bellissima Blasi decanta di un numero di followers davvero incredibile. Con i quali, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. Non soltanto, quindi, incantevoli scatti fotografici o, addirittura, imperdibili siparietti con Francesco Totti, ma anche tenerissimi ritratti di famiglia e fotografie in compagnia delle sue sorelle. Ecco, a proposito di questo: sapete che, pochissime ore fa, Melory ha voluto condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è davvero semplice: la famiglia Blasi si allarga. Ebbene si. È incinta! Ma scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ilary Blasi, la famiglia si allarga: sua sorella Melory è incinta

Ilary Blasi diventa zia. Ebbene si. Sua sorella Melory diventerà mamma. A volere dare questo splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori è proprio la diretta interessata. Che, proprio pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha voluto condividere con tutti la sua gioia per questa prima gravidanza. Sappiamo benissimo che la bellissima e dolcissima Melory si è sposata proprio recentemente. Eppure, tra pochissimi mesi, vivrà un’altra delle sue gioie più grandi della sua vita. Inutile a dirvi che, com’è giusto che sia, in un vero e proprio batter baleno, il post in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Sono davvero tantissimi i messaggi, da parte dei suoi sostenitori, che sono giunti al corredo del tenerissimo scatto di famiglia. Tra i tanti, ovviamente, non è affatto mancato quello di Francesco Totti. Che, con la sua solita allegria e simpatia, ha scritto: ‘Era ora’.

Insomma, uno splendido annuncio a sorpresa. Tantissimi auguri a mamma, a papà ed, ovviamente, a zia Ilary.

Sarà al timone de L’isola dei famosi

A distanza di qualche mese dalla conduzione di ‘Eurogames’, sembrerebbe che Ilary Blasi sia pronta a ritornare sul piccolo schermo. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, nel 2021, andrà in onda la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. E la conduttrice televisiva, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi, ne sia la colonna portante. Ebbene si. Proprio lei che è la regina dei reality, sarà al timone di questa ‘nuova avventura’. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui