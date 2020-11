Live Non è la D’Urso, Guenda Goria: la confessione di Telemaco

Confronto in ascensore a Live Non è la D’Urso ieri sera per Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: lui fa una confessione all’ex gieffina.

Si erano separati tramite messaggi dopo l’uscita di lei dal GF Vip: Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila erano una coppia prima che lei varcasse la famosa porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Quando poi la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria è stata eliminata dal gioco, i due si sono lasciati a causa della simpatia mostrata dalla ragazza nei confronti di Massimiliano Morra all’interno del reality e che ovviamente Telemaco non aveva visto di buon occhio. L’uomo, che lavora a Sharm el-Sheikh, ha però voluto rincontrare la Goria ed è volato in Italia per rivedere la sua ex. Ieri sera, a Live Non è la D’Urso, un confronto tra i due nell’ascensore sembra aver aperto uno spiraglio per un possibile ritorno di fiamma.

Guenda Goria, il confronto con Telemaco a Live Non è la D’Urso

In ascensore, la musicista e attrice di teatro ha confessato al suo ex di aver rivisto i video di quando erano una coppia e di aver sofferto nel rivedere quelle immagini. “Ho parlato di te, di quanto mi manchi. Ho vissuto la mia sofferenza nel non vederti, nel non avere un segnale da parte mia, un messaggio di affetto e presenza, mai. Voglio chiederti perché sei qui dopo un mese…Avrei avuto bisogno di questo, visto che ho parlato di te in termini molto affettuosi”, gli ha detto. L’uomo allora le ha raccontato che nonostante le fosse grato di aver parlato di lui al GF VIP con affetto, alcuni atteggiamenti di Guenda lo hanno ferito: “Però ti voglio chiedere scusa – ha continuato Telemaco – Mi ha colpito la lettera che ha mandato Cristina, la ragazza di Francesco. Anche lui si era un po’ perso. Sono un po’ stanco del mantra che l’esperienza del Grande Fratello è dura solo dentro: è dura anche fuori. Però avrei potuto agire come lei. In maniera dura, orgogliosa, dignitosa. Per riportarti sulla retta via. Hai fatto un po’ la monella”, alludendo al debole dimostrato dalla ragazza per Massimiliano Morra. A questo punto, Barbara D’Urso ha chiesto direttamente all’uomo se fosse ancora innamorato della Goria e lui ha risposto di sì nonostante l’amore sia diminuito. “Ho avuto un tuffo al cuore quando è entrata in ascensore. Poi lei usa il suo sorriso, che è un’arma di distrazione di massa, e in un attimo ho dimenticato il dolore”.

Pensate che tra i due non sia ancora finita? Attendiamo di vedere cosa accadrà, ma le premesse per un ritorno di fiamma sembrano esserci tutte.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui