Covid, il Regno Unito ha approvato il vaccino Pzifer: dalla settimana prossima sarà già disponibile.

Una notizia da poco arrivata e che sembra essere una luce di speranza in questo momento tanto delicato e buio. A quanto pare, il Regno Unito ha approvato il vaccino Pfizer, e presto sarà disponibile. E’ il primo paese al mondo ad aver conseguito tale risultato. Sappiamo, che negli ultimi giorni, sono arrivate notizie incoraggianti sui vaccini, dopo essere stati testati su decine di migliaia di persone. Proprio il vaccino Pfizer è risultato efficace al 95%. Un passo avanti che il Regno Unito ha deciso di fare, dopo i positivi risvolti arrivati al riguardo.

Covid, il Regno Unito approva il vaccino Pzifer: presto disponibile

E’ stato confermato, il Regno Unito ha approvato il vaccino Pzifer, primo paese al mondo a dare il via libera all’uso. A quanto pare, sarà già disponibile dalla settimana prossima. Il Governo britannico ha accettato la raccomandazione dell’Agenzia indipendente di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari di approvare l’uso del vaccino Pzifer. Il segretario alla salute Hancock ha annunciato che il programma di vaccinazioni inizierà già dalla prossima settimana. Sono state ordinate dosi per circa 20 milioni di persone. Il Vaccino deve essere conservato a temperature estremamente fredde. Presto sarà avviato il piano per iniziare a vaccinare gli operatori sanitari e gli ospiti delle case di cura, seguiti dagli anziani.

Nonostante questa buona notizia, il primo ministro Boris Johnson ha riferito che bisognerà affrontare un inverno decisamente duro, fatto di misure e restrizioni, per cercare con ogni mezzo di rallentare la corsa del virus. Una situazione delicata che il mondo intero si trova a vivere, ma è necessario affrontarla con rispetto delle norme e forte responsabilità. Tutti i governi stanno cercando di far fronte a questa emergenza che risulta essere non solo sanitaria, ma anche economica.

