Giulia De Lellis ha rivelato un incredibile annuncio a sorpresa: la notizia ha letteralmente mandato in delirio i fan.

L’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione al famosissimo programma Uomini e Donne, in veste di corteggiatrice. Giulia De Lellis arrivò in trasmissione per corteggiare il noto Andrea Damante. Un percorso altalenante, tra discussioni e aggrovigliati dubbi, che però portò alla bellissima scelta proprio della De Lellis. Una delle coppie davvero super amate dal pubblico, che fin dall’inizio avevano sperato in tale finale. Giulia si è fatta conoscere anche al Grande Fratello Vip, mostrandosi una persona genuina e spontanea, e manifestando soprattutto il suo profondo amore per il fidanzato. Purtroppo, Andrea e Giulia, dopo vari ritorni di fiamma, si sono definitivamente lasciati. Al momento, sembrerebbe essere stato confermato un nuovo amore nel cuore della giovane influencer, e si parla addirittura di convivenza. Sappiamo benissimo che quest’ultima è sempre stata molto impegnata con il lavoro, molti sono i progetti portati avanti. Ma da qualche ora, Giulia ha letteralmente mandato in visibilio il web: l’incredibile annuncio a sorpresa.

Giulia De Lellis senza freni: l’incredibile annuncio a sorpresa

Giulia De Lellis è divenuta nota dopo aver partecipato in veste di corteggiatrice di Andrea Damante, ad Uomini e Donne. Un programma che le ha consentito di arrivare al cuore dei telespettatori, affermandosi come una delle più influenti influencer di oggi. Uscita dalla trasmissione al fianco di Damante, purtroppo la relazione è giunta alla rottura. Ora, sembra essere felicemente fidanzata con Carlo Beretta, e da alcune indiscrezioni si parlerebbe anche di una prossima convivenza. Giulia ha sempre mostrato lavorativamente la sua instancabile capacità di arrivare, molti sono i progetti realizzati. Ma a quanto pare, questa volta ha deciso di sorprendere completamente tutti: l’incredibile annuncio ha mandato letteralmente in delirio i fan. A quanto pare, l’influencer sbarcherà direttamente al cinema! Infatti, ha pubblicato un post con un video in cui pronuncia alcune battute , concludendosi con la sorprendente scritta “Prossimamente al cinema“.

L’annuncio è stato molto apprezzato dai suoi migliaia di fan, che da sempre la seguono e apprezzano. In poco tempo, il post ha realizzato infiniti like. I suoi follower non vedono l’ora di vederla in questa nuova veste: sicuramente, ancora una volta, Giulia saprà come sorprenderci!