Antonella Clerici, il tragico lutto che l’ha fortemente addolorata: il messaggio da brividi sui social per questa straziante perdita.

Attualmente in onda con ‘È sempre mezzogiorno’, dal Lunedì al Venerdì su Rai Due dalle ore 12:00, e con ‘The Voice Senior’ ogni Venerdì sera, la bellissima Antonella Clerici è ritornata ad essere una delle protagoniste indiscusse della Rai. A distanza di due anni dal suo ‘addio’ a ‘La Prova del Cuoco’ e dalla sua decisione di lasciare Roma per trasferirsi in campagna con il suo compagno, la conduttrice televisiva è ritornata sul piccolo schermo ad allietare e fare compagnia il suo amato pubblico. Un pubblico che, in questi due lunghi anni, non l’hanno mai abbandonata. Soprattutto sul suo canale social. Attivissima su Instagram, in questo periodo lontano dalla televisione, la Clerici non ha mai perso occasione di poter interagire con loro. E lo ha fatto anche un po’ di tempo fa. Quando non ha potuto fare a meno di mostrare il suo immenso dolore per un tragico lutto. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme!

Antonella Clerici, dolorosissimo lutto: il messaggio da brividi per la perdita straziante

Un vero e proprio messaggio da brividi quello che, un po’ di tempo fa, Antonella Clerici ha scritto per questo tragico lutto di cui è stata la protagonista indiscussa. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, che pullula di scatti incredibili e di notizie davvero sorprendenti, siamo incappati in un post più che emozionante. Che, soprattutto, descrive alla grande il suo immenso dolore per questa straziante perdita. A cosa facciamo esattamente riferimento? La risposta è davvero semplice: alla morte di sua mamma! Stando a quanto si apprende da queste parole, sembrerebbe che la bellissima madre di Antonella Clerici sia morta davvero giovanissima. Non sappiamo, ovviamente, cosa abbia determinato la morte. Fatto sta che, da come si può chiaramente apprendere ed immaginare, lo choc è stato davvero immenso.

‘Proprio oggi mamma, 23 anni fa, ci lasciavi’, scrive Antonella Clerici a corredo di questo scatto che immortala la sua bellissima mamma. Una perdita davvero straziante, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, le ha provocato un dolore davvero immenso.

