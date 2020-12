Christian De Sica e Massimo Boldi, la conferma ufficiale è appena arrivata: finalmente possiamo tirare un sospiro, la notizia tanto attesa.

Sono stati i principali artefici delle nostre risate, Christian De Sica e Massimo Boldi. E, tra quale giorno, lo rifaranno. In alcuni dei nostri articoli, vi avevamo già anticipato che i due abilissimi ed apprezzatissimi attori sarebbero ritornati al cinema con un nuovo cinepanettone. Adesso, sappiamo molto di più: abbiamo appena appreso la conferma ufficiale dell’uscita del nuovo film natalizio. L’ultima volta, lo sappiamo benissimo, li avevamo visti alle prese con ‘Amici come prima’. Adesso, a distanza di qualche anno da quest’ultima pellicola, li vedremo nel film ‘In Vacanza su Marte’. Un film che, come tutti gli altri precedenti, si propone ad essere un ottimo motivo per distrarci da questa triste e drammatica realtà. E che, senza alcun dubbio, ci farà tanto divertire e sorridere. E non ne sarebbe una novità, c’è da ammetterlo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: quando sarà possibile vederlo? La notizia tanto attesa è appena arrivata. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Christian De Sica e Massimo Boldi, la notizia tanto attesa: finalmente!

Possiamo tirare un sospiro di sollievo: è arrivata la notizia tanto attesa. Stando a quanto si apprende da questo ultimo post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dell’attore romano, sembrerebbe che a breve uscirà il nuovo cinepanettone di Massimo Boldi e Christian De Sica. Sapevamo che sarebbe accaduto. E, finalmente, adesso potremo finalmente ridere e divertirci. Ecco, ma quando uscirà questo nuovo film? Da quanto scritto dall’attore romano, sembrerebbe che ‘In Vacanza su Marte’, è questo il suo titolo, sarà disponibile dal 13 Dicembre. Ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Da come si può chiaramente leggere dal post riproposto in alto, per la prima volta in assoluto, il cinepanettone non sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane. Ma, data l’emergenza Coronavirusa, sarà disponibile alla visione soltanto noleggiandolo. Da come mostrato dalla locandina, infatti, sono davvero diverse le piattaforme che lo propongono. Insomma, una notizia davvero tanto attesa. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso felici ed entusiasti tutti i loro ammiratori. Noi non vediamo l’ora di vederlo, voi?

L’inconveniente durante le riprese

Le riprese di ‘In Vacanza su Marte’ sono avvenute nei mesi scorsi. Eppure, ad un certo punto, sono state clamorosamente interrotte per uno spiacevole inconveniente. Fortunatamente, però, è andato tutto alla grande. Adesso, non ci resta altro che guardare questo ultimo ed ennesimo capolavoro dei due famosissimi ed apprezzatissimi attori. Anche perché, diciamoci la verità, sarà senza alcun dubbio così.

