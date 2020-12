Sul suo canale social ufficiale, è spuntata una foto di Benedetta Parodi davvero da piccolissima: avreste mai detto fosse lei?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Benedetta Parodi. Conduttrice di numerosi programmi televisivi di successo, la bellissima moglie di Fabio Caressa decanta di un seguito davvero impressionante anche sul suo canale social ufficiale. Sempre molto attiva su Instagram, l’attuale colonna portante di ‘Bake Off Italia: dolci in forno’ non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Tutte le mattina, ad esempio, attraverso una serie di Instagram Stories, la Parodi interagisce con il suo pubblico. Comunicando tutti i suoi impegni del giorno. E lasciandosi andare anche a delle vere e proprie inaspettate rivelazioni. Ma non è affatto finita. Spesso e volentieri, infatti, si diletta anche a condividere incredibili scatti del passato. È questo di cui vi stiamo per parlare rientra proprio tra questi. Sul suo profilo, infatti, è spuntato una foto da piccolissima. Siete curiosi di vederla? Ecco tutti i dettagli.

Benedetta Parodi da piccolissima: avreste detto fosse lei?

Sempre solita ad intrattenere il suo amatissimo pubblico social con degli scatti fotografici davvero impressionanti, un po’ di tempo fa, Benedetta Parodi ha condiviso una foto da piccolissima. Sappiamo benissimo che, spesso e volentieri, la conduttrice televisiva pubblica foto appartenenti al suo passato. Eppure, questa ha lasciato tutti senza parole. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: non è cambiata di una virgola! Non sappiamo esattamente quanto tempo fa sia stata scattata la foto. E, soprattutto, quanti anni avesse la Parodi in questa fotografia. Fatto sta che quello che non si può assolutamente non notare è l’incredibile somiglianza di adesso. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo esattamente.

Che dire? Stessi occhi, stesso incredibile e smagliante sorriso ed, infine, stessa bellezza: sono proprio queste le caratteristiche che ci permettono di dire che Benedetta Parodi, nonostante il passare degli anni, è sempre tremendamente fantastica. Siete d’accordo con noi? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, ammettiamolo, non si può dire affatto nulla in contrario!

