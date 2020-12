GF Vip, spiacevole incidente per Pierpaolo Pretelli in diretta: il concorrente rischia davvero di farsi molto male, cos’è successo.

È stato uno dei protagonisti indiscussi di questa ventitreesima puntata del GF Vip, Pierpaolo Pretelli. Non soltanto perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ha vissuto, ed ovviamente ha fatto vivere a tutti noi, un momento davvero emozionante con suo fratello, ma anche perché è stato il protagonista di uno spiacevole incidente. Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Sarebbe potuto accadere, però. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire tutta la ‘dinamica’ dell’imprevisto.

GF Vip, incidente per Pierpaolo Pretelli: è successo in diretta

Stava per realizzarsi il momento clou della ventitreesima puntata del GF Vip quando Pierpaolo, nel raggiungere la stanza da letto, è stato il protagonista di un vero e proprio incidente. Si sa come sono le dinamiche della diretta. Ed è per questo motivo che l’ex velino, per velocizzare i tempi, ha iniziato a correre. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, proprio mentre era intento nella corsa, è scivolato. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo affatto nulla di grave. Anzi, Pierpaolo è riuscito immediatamente a rialzarsi. Fatto sta che avrebbe potuto seriamente farsi del male.

Come si suol dire: questo è il bello della diretta. Da come mostrato da questo video (CLICCA QUI PER VEDERLO PER INTERO), Pierpaolo è scivolato davanti a tutti.

Il momento emozionante con suo fratello Giulio

Dopo circa tre mesi, Pierpaolo Pretelli ha potuto finalmente rivedere suo fratello Giulio. Legatissimi da sempre, i due giovani ragazzi sono stati capaci di regalare a tutto il pubblico italiano un momento davvero incredibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo, sono riusciti a scambiarsi pochissime informazioni che sono state molto utili a Pierpaolo ai fini del gioco, ma anche perché il giovanissimo Giulio ha avuto la possibilità di svelare il suo dramma.

Un momento davvero imperdibile, c’è da ammetterlo.