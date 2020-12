Giulia De Lellis, attacco social: la risposta dell’influencer zittisce tutti

Giulia De Lellis criticata da un utente per il suo lavoro: la risposta dell’ex gieffina, reduce dal debutto al cinema, zittisce tutti.

La star dei social Giulia De Lellis ancora una volta bersagliata sui social per via del suo lavoro: come tutte le star del web, infatti, non è raro che i suoi post vengano commentati anche con aspre critiche e non solo con parole di apprezzamento. Proprio questa mattina, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una sua foto con una didascalia che ha scatenato qualche polemica. L’influencer ha annunciato la sua imminente partenza per l’estero dopo tanto tempo che, per ovvie ragioni, non si allontanava dall’Italia. “Con le giuste precauzioni scappo per un’altra meravigliosa avventura di lavoro, del MIO lavoro: tanti sacrifici ma tanta soddisfazione!”, si legge nel post dell’ex di Andrea Damante. Queste ultime parole hanno dato adito a qualche critica, ma Giulia non è rimasta a guardare ed ha risposto per le rime.

Giulia De Lellis zittisce tutti: la risposta alle critiche è molto tagliente

Qualcuno non ha gradito che la De Lellis avesse usato il termine ‘sacrifici’ parlando del suo lavoro, da molti erroneamente non considerato tale. Grintosa come sempre, Giulia non ha avuto nessuna remora a rispondere a tono a questa ennesima critica, scrivendo infatti: “Di quelli che sono dietro al mio mestiere, che toccano me e tutte le persone che mi aiutano”. Sicuramente l’ex gieffina, pur dando una risposta che zittisce tutte le insinuazioni, è riuscita a mantenere un tono assolutamente pacato e non polemico, dicendo tra l’altro una verità che in pochi riescono a vedere. Un lavoro certamente gratificante e gradevole, ma non esente da rinunce e sacrifici. Sacrifici che tra l’altro stanno portando a Giulia belle soddisfazioni come il suo esordio come attrice nel film di Nino Frassica.

Cosa ne pensate? Ha ragione Giulia a difendersi mettendo in chiaro certi punti che spesso si trova a dover affrontare per via del suo lavoro?

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui