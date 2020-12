Capodanno 2021: cosa vedremo in tv la sera della vigilia

Cosa prevede la programmazione televisiva per la serata della vigilia di Capodanno 2021: ecco come la tv accoglierà il nuovo anno.

La voglia di salutare questo complicatissimo 2020 è tanta da parte di tutti: un anno che mai ci saremmo aspettati e che ha colto tutti impreparati con le sue enormi difficoltà. Sappiamo però che la situazione sanitaria resta molto seria e che queste festività ormai prossime saranno molto diverse dagli altri anni, quando Capodanno era sinonimo di concerti, eventi, veglioni e riunioni con familiari ed amici. Stavolta non ci sarà nulla di tutto ciò e quindi gli occhi sono puntati al trascorrere l’ultima serata dell’anno il più serenamente possibile confidando nella compagnia della cara vecchia tv. Ma cosa andrà in onda la sera del 31 dicembre per dare il benvenuto al 2021?

Capodanno 2021, gli appuntamenti tv per il conto alla rovescia di mezzanotte

Su Rai 1 ci attende ancora una volta Amadeus in prima serata il 31 dicembre: quest’anno l’evento si svolgerà in Umbria, a Terni, nel parco 4 dell’Ast, Acciai Speciali Terni. Molto probabilmente quindi mancherà del tutto il pubblico. La serata, che andrà in onda in mondovisione grazie al supporto di Rai Italia, Rai1 e Rai Radio1, sarà ricca di ospiti, ecco qualche probabile nome: Ermal Meta, Bugo, Pinguini Tattici Nucleari, Piero Pelù, Red Canzian, Orietta Berti, Rita Pavone, Nino Frassica, Diodato, Annalisa, Ron, Loretta Goggi e Elodie. Per quanto riguarda Canale 5, una decisione definitiva ancora non è stata presa: da una parte ci sarebbe il ‘Capodanno in Musica’, condotto anche stavolta da Federica Panicucci con il supporto del gruppo di Radio Mediaset, forse organizzata negli studi di Cologno Monzese, dall’altra una puntata speciale del GF Vip, con tante sorprese ed uno show di Cristiano Malgioglio. Su La7, infine, è prevista la diretta di ‘Propaganda Live‘.

Avete già un’idea di cosa vedere in tv per dare il benvenuto al 2021?

