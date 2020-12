Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: il ricordo struggente, pieno di dolore

Gerry Scotti in lacrime a Verissimo: un ricordo struggente, che ha emozionato tutti i telespettatori.

Nella giornata di ieri, sabato 5 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo, l’amatissimo programma condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin. Una trasmissione che da anni riesce a raggiungere ascolti decisamente elevati, il tutto è dovuto non solo agli ospiti presenti, con le loro interviste super emozionanti e rivelatrici, ma anche alla capacità della conduttrice. Nella puntata appena trascorsa, ospite Gerry Scotti, che come sappiamo, ha contratto nelle scorse settimane il coronavirus. A Verissimo, zio Gerry ha raccontato i momenti vissuti, rivelando ciò che ha visto una volta essere stato ricoverato in ospedale. Il presentatore ha trovato molto conforto in Iva Zanicchi e Carlo Conti. Infatti, anche Iva E Conti hanno contratto il covid, superando la malattia. Durante l’intervista, Gerry si è lasciato andare ad un momento commovente: un ricordo struggente, pieno di dolore.

Gerry Scotti in lacrime: il commovente ricordo a Verissimo

E’ certamente uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana, Gerry Scotti è una vera e proprio icona. Negli ultimi tempi, ha dovuto affrontare il coronavirus, infatti, il presentatore ha vissuto alcuni giorni in ospedale. Proprio a Verissimo, ha raccontato cosa ha provato, rivelando di aver trovato appoggio in Iva Zanicchi e Carlo Conti. Nella puntata appena trascorsa, Gerry si è lasciato andare ad un momento super emozionante, toccando la bellissima e seguitissima trasmissione Tu si que vales. Infatti, zio Gerry ha voluto dedicare un ricordo struggente a Veronica Franco, la giovanissima ragazza deceduta a causa di complicanze neurologiche per una grave leucemia. Veronica sul palco, con la sua spettacolare esibizione, aveva incantato i giudici ed i telespettatori. “Purtroppo non ce l’ha fatta, ma comunque la vincitrice morale è lei!“, ha manifestato il presentatore.

Un momento toccante che ha emozionato la stessa conduttrice Silvia Toffanin, che ha sempre manifestato una profonda sensibilità, ma anche tutti i telespettatori, che hanno apprezzato il bellissimo ricordo che Gerry ha posto alla meravigliosa Veronica Franco. Una perdita che ha scosso terribilmente. Il conduttore ha così avuto un forte momento di commozione, ed è riuscito a trasmettere i sentimenti provati in quel momento agli italiani, grandi appassionati della trasmissione.

