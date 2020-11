In una sua recentissima intervista, Gerry Scotti ha raccontato la sua battaglia contro il Covid: l’inaspettata rivelazione.

In concomitanza con la scoperta della positività al Coronavirus di Carlo Conti, anche Gerry Scotti, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, aveva annunciato al suo pubblico di aver contratto il temibile virus cinese. La sua battaglia contro il Covid è durata diverse settimane. E, a differenza del conduttore di Tale e Quale Show, la simpaticissima colonna portante di ‘Caduta Libera’ ha raccontato di aver vissuto un’esperienza notevolmente più drammatica. In una sua recentissima intervista, infatti, il buon Scotti ha raccontato di aver trascorso diversi giorni in un stanza che precedeva la terapia intensiva. E di aver visto ben ventiquattro persone intubate. ‘Più che per me, pregavo per loro’, ha detto a ‘Il Corriere della Sera’. Ma non è affatto finita qui. In una sua recentissima intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, il simpaticissimo Gerry è ritornato a parlare della sua battaglia contro il Covid. Svelando, quindi, non soltanto di essersi negativizzato finalmente, ma si è anche lasciato andare ad una inaspettata rivelazione. Ecco di che cosa parliamo.

Gerry Scotti, la sua battaglia contro il Covid: l’inedita rivelazione

È finalmente guarito dal Covid, Gerry Scotti. A volere dare questa splendida notizia è stato il diretto interessato. Che, in una sua recente intervista a ‘TV Sorrisi e Canzoni’ non ha potuto fare a meno di ripercorrere passo dopo passo la sua battaglia contro il virus cinese. Non soltanto, quindi, ha ribadito quali sono stati i suoi sintomi. E, qual è stato il campanello d’allarme che l’ha spinto a recarsi all’Humanitas di Rozzano, ma si è lasciato andare anche ad una rivelazione inedita. Sappiamo benissimo che, nei giorni della sua positività, il conduttore televisivo era impegnato con le registrazioni di Tu si que Vales. Si sarà contagiato, quindi, lì? A quanto pare, no! Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che il contagio sia avvenuto proprio in famiglia. In particolare, nei giorni antecedenti alla sua positività, sembrerebbe che sua moglie sia andata a trovare parenti risultati poi positivi. E così entrambi hanno deciso di ‘separarsi’ in casa. Purtroppo, le accortezze non sono servite. Molto presto, infatti, il buon Scotti ha iniziato ad avvertire febbre e la completa perdita di gusto ed olfatto.

Le parole di Gerry Scotti, quindi, sono molto importanti: bisogna sempre stare attenti.