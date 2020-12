Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, incredibile annuncio a sorpresa: la splendida notizia appena svelata.

Una notizia che sicuramente ha mandato letteralmente in visibilio i fan dell’amatissima coppia. Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno da poco rivelato cosa accadrà nei prossimi giorni. Con un post su instagram hanno annunciato una bellissima notizia. I due sono una delle coppie più amate e seguite, e hanno sempre dimostrato la loro forte intesa. E che dire, entrambi bellissimi, formano una coppia davvero incredibile. Bene, siete curiosi di scoprire cosa hanno appena svelato? Ve lo riveliamo noi!

Come abbiamo annunciato, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno rivelato una notizia incredibile, che ha mandato in visibilio i fan. Con un post su instagram, la coppia ha svelato l’inizio della nuova edizione di JuniorBakeOff, ma avete capito quale novità ci sarà? A quanto pare,in questa nuova stagione al fianco di Flavio sarà presente proprio lei, Alessia Mancini. Un’incredibile novità che nessuno si aspettava. Anzi, l’amatissimo programma sta per cominciare e manca davvero pochissimo. Infatti, l’appuntamento è previsto per Venerdì 11 alle 21:20, su Real Time. Ovviamente non potevano mancare i due fantastici giudici stellari, Ernst Knam e Damiano Carrara, che con il loro eccezionale talento sapranno aiutare i piccoli concorrenti in gara a migliorare la loro passione.

I piccoli e meravigliosi pasticceri sono stati scelti, sicuramente sapranno stupirci con la loro bravura e genuinità, e rendere le serate sempre più spensierate. Un’edizione che a quanto pare si appresta ad essere ricca di sorprese. Siete pronti per l’inizio di JuniorBakeOff?

