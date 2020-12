X-Factor, il duo finalista Little Pieces Of Marmelade: chi sono, età, e il primo album dal ‘particolare’ titolo L.P.O.M.

Una nuova edizione di X-Factor è giunta al termine, e giovedì 10 dicembre, avrà luogo la finale dell’amatissimo programma. Si tratta della quattordicesima edizione, condotta anche quest’anno da Alessandro Cattelan, almeno fino alla prima puntata del live show. Infatti, come sappiamo, il presentatore, risultato positivo al coronavirus è stato temporaneamente sostituito da Daniela Collu, ma ha comunque partecipato in collegamento da casa tramite videochiamata. La giuria è stata completamente rivoluzionata rispetto all’edizione precedente, sono tornati due ex-giudici del talent show, Mika e Manuel Agnelli, affiancati da due meravigliosi artisti Emma ed Hell Raton. Molte novità sono state introdotte, infatti, per la prima volta a differenza degli anni precedenti in cui gli inediti venivano presentati al quinto live show, in questa edizione sono stati presentati al primo. E’ noto che l’amatissimo programma ha visto la messa in onda il giovedì, su Sky Uno. E proprio questo giovedì 10 dicembre sarà decretato il vincitore di questa nuova scoppiettante edizione. Gli artisti riusciti ad arrivare in finale sono i Little Pieces of Marmelade, Casadilego, Blind e N.A.I.P. Ad attirare l’attenzione del pubblico, certamente possiamo citare il duo Little Pieces Of Marmelade. I due artisti con le loro fantastiche esibizioni hanno decisamente conquistato il pubblico da casa, ma anche i quattro giudici. Ma scopriamo nel dettaglio chi sono.

X-Factor, chi sono i Little Pieces Of Marmelade

La finale di X-Factor è ormai alle porte, e vedrà la messa in onda questo giovedì 10 dicembre. I finalisti sono stati scelti, e possiamo gridarlo a gran voce, sono tutti veramente fantastici. A colpire i telespettatori possiamo nominare certamente il duo Little Pieces Of Marmelade, che fin da subito ha conquistato i quattro giudici. La band è formata da Daniele Ciuffreda, in arte DD, e Francesco Antinori, in arte Frankie. Daniele ha 24 anni, mentre Frankie ne ha 25. Entrambi, a quanto pare sono giovanissimi, e originari di Filottrano, un paese in provincia di Ancona, nelle Marche. I due artisti sono amici da quando avevano all’incirca 14 e 15 anni, e si considerano come veri fratelli. Daniele suona la batteria, il piano elettrico ed è la voce principale della band, mentre Francesco suona il sinth e la chitarra, ed è la seconda voce.

I due giovani fin da bambini suonano insieme, ma hanno deciso di costruire il duo, ormai notissimo, soltanto nel 2015, appunto, i Little Pieces Of Marmelade. Si avvicinano, come genere musicale al post rock e al grunge. Si sono presentati ai provini di X-Factor con il brano One Cup Of Happined. Un esordio a quanto pare davvero straordinario, tanto da riuscire a conquistare i quattro giudici, e in particolare Manuel Agnelli. Un percorso altalenante e dirompente che li ha portati, grazie al loro profondo e pieno talento, alla tanto agognata finale. Durante le semifinali, i Little Pieces Of Marmelade si sono esibiti insieme con Alberto Ferrari dei Verdena, il brano scelto è stato Muori Delay. Una performance da urlo, che ha spaccato fortemente lo studio.

Little Pieces Of Marmelade: il primo album dal ‘particolare’ titolo L.P.O.M

Come abbiamo annunciato, giovedì ci sarà la finale di X-Factor; i quattro giudici hanno scelto i finalisti, Casadilego, Blind, N.A.I.P e i Little Pieces of Marmelade. Proprio gli ultimi citati hanno conquistato decisamente tutti, come anche gli altri incredibili artisti. Sappiamo che il duo formato da Daniele e Francesco hanno inciso il loro primo EP, autoprodotto, nel 2016. Mentre nel 2018 hanno iniziato a scrivere il loro primo album, L.P.O.M, venuto alla luce nel 2020. Ma non tutti sanno che il titolo è in realtà il nome del gruppo, ma con l’acronimo. Non solo, anche il primo brano ha come titolo il nome dell’album, e quindi della band. La loro musica, a quanto pare, si appresta a raggiungere una popolarità ancora maggiore. Giovedì 10 dicembre si esibiranno per portare a casa la vittoria. Siamo certi, che ancora una volta, i Little Pieces of Marmelade sapranno portare sul palco straordinarie sorprese.

