Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto una telefonata a sorpresa: a chiamarli proprio lui, la foto sui social sull’accaduto.

Sappiamo, che negli ultimi giorni l’amatissima coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez ha ricevuto un eccellente riconoscimento. Infatti, ha ricevuto dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza che viene concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. La coppia a Palazzo Marino ha ritirato l’onorificenza per l’impegno avuto durante la primavera, con la raccolta fondi che grazie alla loro iniziativa ha permesso la realizzazione in pochissimo tempo di una nuova terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Proprio per tale motivo, in questa giornata, Chiara e Fedez hanno ricevuto una telefonata a sorpresa: a chiamarli è stato proprio lui!

Chiara Ferragni e Fedez, inaspettata telefonata proprio da lui

Come abbiamo appena annunciato, Chiara Ferragni e Fedez hanno ricevuto l’Ambrogino D’oro, per l’impegno mostrato durante la primavera aprendo una raccolta fondi che ha permesso la realizzazione di una nuova terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele Di Milano. Inaspettatamente, però, oggi, l’amatissima coppia ha ricevuto una telefonata proprio da lui, ovvero Silvio Berlusconi. Quest’ultimo ha fatto sapere il tutto pubblicando sul suo profilo instagram lo scatto che li ritrae insieme in videochiamata. Berlusconi ha commentato la foto rivelando l’accaduto: “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico “Fedez” Lucia per l’Ambrogino d’oro. E’ motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi di successo che si sono impegnati durante l’emergenza Covid“. Queste le bellissime parole che Silvio ha voluto dedicare alla coppia, per omaggiarli. Infatti, come sappiamo, Fedez e Chiara si sono impegnati con vigore e con amore, aprendo la raccolta fondi che ha portato alla nascita di una nuova terapia intensiva.

Una telefonata inaspettata che ha sorpreso decisamente tutti. Nell’immagine pubblicata, com’è possibile osservare, Chiara, Fedez e Berlusconi appaiono in videochiamata, sorridenti per la telefonata ricevuta.

