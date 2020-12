Qualche ora fa, Sossio Aruta ha ricordato il grave lutto accadutogli ben nove anni fa: la dolorosissima perdita e le parole da brividi.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando di Sossio Aruta, ex protagonista di Uomini e Donne, Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Il suo percorso nel mondo della televisione è iniziato tantissimi anni fa, è vero. Correva esattamente l’anno 2005 quando, per la prima volta in assoluto, il giovane Aruta prendeva parte al reality ‘Campioni’. Da quel momento, ne è passato di tempo. E, soprattutto, la sua vita è letteralmente cambiata. L’abbiamo, infatti, ritrovato, diversi anni fa, tra il parterre maschile del Trono Over del dating show di Maria De Filippi, dove ha conosciuto la sua attuale compagna Ursula Bennardo. Ed, quasi un anno fa, entrava a far parte a tutti gli effetti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sempre pronto a divertirsi, far divertire e far sorridere, il buon Aruta è, senza alcun dubbio, uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati. In pochissimi sanno, però, che, ben nove anni fa, l’ex cavaliere di Uomini e Donne non ha affatto vissuto un momento molto facile. E a rendercene testimonianza è stato proprio il diretto interessato. Pochissime ore fa, attraverso un post condiviso sula sua pagina Instagram ufficiale, ha condiviso il ricordo di un gravissimo lutto.

Sossio Aruta, il gravissimo lutto: il messaggio da brividi

Attivissimo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, Sossio Aruta non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche mese fa. Quando, insieme alla sua bellissima Ursula Bennardo, ha voluto annunciare una splendida notizia a sorpresa. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Proprio pochissimo tempo fa, attraverso uno struggente ricordo su Instagram, l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto condividere con il pubblico social l’immenso dolore provato per un grave lutto accadutogli ben nove anni fa. Sono passati diversi anni, da come si può chiaramente comprendere. Eppure, la sofferenza provata per questa dolorosissima perdita sembrerebbe non essersi affatto attutita. E lo testimoniano, infatti, queste parole da brividi scritte a corredo dello scatto. Ecco, ma cos’è successo? Chi ha voluto ricordare, pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Suo padre! Ebbene si. Proprio oggi, 8 Dicembre, di ben nove anni fa, purtroppo, è venuto a mancare il padre dell’ex calciatore campano. Un evento davvero tragico, da come si può chiaramente comprendere. Per cui, com’è giusto che sia, il buon Aruta ne soffre ancora.

‘Voglio ricordarti sempre così: felice e festoso’, ha iniziato a scrivere Sossio Aruta a corredo di quest scatto del suo papà.

