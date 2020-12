Rossella Intellicato è diventata mamma: fiocco azzurro per l’ex tronista

Rossella Intellicato è diventata mamma per la prima volta: fiocco azzurro per l’ex tronista.

Una notizia che aspettavamo da tempo, e che è arrivata da pochissime ore, a quanto pare Rossella Intellicato, l’ex tronista del seguitissimo e amatissimo programma Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta. Soltanto un mese fa la donna aveva annunciato di essere in dolce attesa, non rivelando la gravidanza per tutti i mesi passati. L’annuncio ha destato grande emozione, e tutti i suoi fan si sono prontamente mossi per farle i migliori auguri. Ricorderemo certamente la Intellicato ad Uomini e Donne, la donna ha sempre dimostrato di avere un carattere forte e acceso. Infatti, più volte si è scontrata con l’opinionista Tina Cipollari. Purtroppo, il suo percorso si concluse con un abbandono, e quindi con una non scelta. Da qualche ora, la donna ha annunciato di aver dato alla luce il suo bambino.

Rossella Intellicato è diventata mamma: l’emozionante annuncio social

Una notizia da poco arrivata, Rossella Intellicato è diventata mamma per la prima volta: fiocco azzurro per l’ex tronista, ma anche ex gieffina. Infatti, come sappiamo, prima di partecipare in veste di tronista ad Uomini e Donne, la donna è stata la concorrente del Grande Fratello. Dopo questa esperienza, ha avuto la possibilità di sedersi sulla sedia rossa. Un percorso fatto di alti e bassi che portò la donna ad abbandonare il trono senza una scelta. Rossella soltanto un mese fa aveva annunciato di essere in dolce attesa, tenendo segreta la gravidanza. Da pochissimo, con un bellissimo quanto emozionante post su instagram, ha annunciato di aver dato alla luce il suo bambino, Francesco Leone Maria.

“Mentre il mondo era nel caos, tu Francesco Leone Maria ci hai riempito il cuore di gioia, Ti amiamo!“, ha scritto la donna in basso all’immagine che mostra la prima foto del suo bellissimo bambino. Una notizia meravigliosa, tutti i suoi follower si sono apprestati a farle i migliori auguri per la nascita appena avvenuta.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui