Filippo Nardi, vi ricordate in quale reality lo abbiamo visto oltre al GF?

Filippo Nardi, vi ricordate in quale altro reality lo abbiamo visto dopo il Grande Fratello? È praticamente impossibile dimenticarlo.

Quello di Filippo Nardi, c’è da ammetterlo, è un graditissimo ritorno. A distanza di ben diciannove anni dalla sua prima apparizione televisiva nella casa del GF, il bel Filippo farà ritorno nello stesso reality dalla versione ‘celebrities’. Insieme a Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, il conduttore britannico entrerà, nel corso della puntata dell’11 Dicembre, a far parte della quinta edizione del reality. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: sappiamo che questa non è assolutamente la sua prima apparizione televisiva. E, soprattutto, partecipazione al reality. Perché, dopo il Gf del 2001, il buon Nardi ha preso parte anche ad un altro programma seguitissimo di Mediaset. Ve lo ricordate anche voi? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria. Ecco dove e quando l’abbiamo già visto sotto i riflettori.

Filippo Nardi, vi ricordate dove l’abbiamo già visto prima del GF del 2001?

La sua primissima apparizione televisiva, come dicevamo precedentemente, è avvenuta nel 2001. Era esattamente l’autunno di quell’anno quando Filippo Nardi entrava a far parte della seconda edizione del Grande Fratello. Ecco. Fu proprio quella che la sua prima esperienza nel mondo dei reality. Che, è vero, determinò la fuoriuscita dal gioco dopo soltanto tredici giorni, ma che gli ha anche provocato un successo incredibile. Da quel momento, infatti, il clamore del bel Nardi è aumento esponenzialmente. Tanto che non soltanto questa sera, Venerdì 11 Dicembre, entrerà nella casa del GF Vip, ma diversi anni fa prese parte anche ad un altro seguitissimo ed importantissimo reality di Canale 5. Di che cosa parliamo esattamente? Vi viene in mente qualcosa se vi diciamo ‘L’Isola dei Famosi’? Si, avete letto proprio bene. È proprio nell’adventure reality di Canale 5 che, diversi anni fa, l’abbiamo visto. Era esattamente l’anno 2018, l’ultima edizione di Alessia Marcuzzi e quella mandata in onda, quando il buon Nardi diventava un naufrago a tutti gli effetti.

Vi ricordavate anche voi che, nel 2018, Filippo Nardi aveva partecipato a ‘L’isola dei Famosi’? Noi si! Anche perché, diciamoci la verità, è impossibile non tenerlo a mente!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui