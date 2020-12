Paolo Rossi, come ha conosciuto la moglie Federica Cappelletti: il primo incontro, raccontato dalla giornalista e scrittrice.

Una notizia che ha sconvolto tutti, quella della scomparsa di Paolo Rossi, l’indimenticabile simbolo del trionfo dell’Italia nei mondiali di calcio del 1982. L’ex calciatore se ne è andato nella sera del 9 dicembre, a 64 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Paolo ha lasciato l moglie Federica Cappelletti e tre figli, Maria Vittoria, Sofia Elena ed Alessandro: quest’ultimo è nato proprio nell’82 dal primo matrimonio di ‘Pablito’ con Simonetta Rizzato Con Federica, invece, Paolo si è sposato per la prima volta nel 2010, a Roma, per poi rinnovare le promesse lo scorso febbraio, con una cerimonia da favole alle Maldive organizzata interamente da lei. Ma come si sono conosciuti Paolo Rossi e la sua amata Federica? È stata proprio lei a raccontarlo, in un’intervista al Corriere della Sera.

Paolo Rossi, come ha conosciuto la moglie Federica Cappelletti: “Mi sono innamorata subito del suo sorriso”

“Mi sono innamorata subito del suo sorriso, della sua generosità, della intelligenza con cui riusciva a vedere le cose”. Parole da brividi, quelle di Federica Cappelletti, moglie del campione Paolo Rossi, scomparso a 64 anni. Intervistata dal Corriere della Sera, la giornalista e scrittrice ha raccontato quando e come ha conosciuto Paolo: “A Perugia nel 2003, a una presentazione del libro “Razza Juve” che avevo scritto insieme ad altri colleghi e giornalisti. Non lo conoscevo personalmente ma lo avevo precedentemente chiamato per invitarlo alla presentazione. Mi aveva chiuso il telefono in faccia, ma poi era venuto, ci siamo conosciuti”. Una retroscena che non tutti conoscevano, questo sul primo incontro della coppia, che, da quel momento, si è amata ininterrottamente.

“Con Paolo ogni momento è stato bello, e non è retorica. Anche questi giorni in ospedale lo vedevo sempre bello, il campione di sempre. Affrontava le cure con coraggio, la riabilitazione con volontà”, ha aggiunto Federica.