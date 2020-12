In una sua intervista, la moglie di Paolo Rossi ha raccontato un episodio da brividi: l’ex calciatore lo ha fatto poco prima di morire.

Dopo la dolorosa e spiazzante morte di Diego Armando Maradona avvenuta il 25 Novembre scorso, il mondo dello sport ha subito, purtroppo, un nuovo e tragico lutto. All’età di 64 anni è morto il mitico Paolo Rossi. Ex calciatore della Nazionale italiana e, soprattutto, colonna portante della stessa nell’anno del Mondiale del 1982 se n’è andato, purtroppo, dopo aver combattuto contro un male invincibile. La notizia della sua morte, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. In primis, ovviamente, sua moglie Federica Cappelletti. Che, come raccontato dalla diretta interessata in una sua recentissima intervista a ‘Il Corriere’, gli è stato vicino fino all’ultimo respiro. E lo ha incoraggiato, data l’incombenza della malattia, a lasciarsi andare. Ma non è affatto finita qui. Sempre in quest’occasione, la giornalista e scrittrice ha avuto la possibilità di raccontato un episodio inedito e, soprattutto, da brividi. Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, prima di morire, il buon Paolo Rossi abbia mandato un messaggio alla sua consorte. Ecco le sue parole.

Paolo Rossi, la moglie racconta un episodio da brividi: l’ultimo messaggio prima di morire

Una lunga ed emozionante quella a cui, poco dopo la morte di Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti si è lasciata andare a ‘Il Corriere’. In quest’occasione, quindi, la giornalista e scrittrice non soltanto ha descritto il male che, da circa un anno, affliggeva suo marito, ma ha anche descritto le sue ultime ore di vita. In particolare, come dicevamo precedentemente, la Cappelletti si è lasciata andare al racconto di un vero e proprio episodio da brividi. E che riguarda, soprattutto, un gesto compiuto dall’ex calciatore della Nazionale prima di morire. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il buon ‘Pablito’, resosi conto delle sue condizioni di salute, abbia voluto mandare un messaggio alla sua consorte. Un messaggio pieno di amore, di affetto e di stima. Purtroppo, che sia stato l’ultimo. Ebbene si. È proprio questo che, prima di esalare l’ultimo respiro, l’ex calciatore ha voluto riconoscere alla Cappelletti. ‘Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore’, inizia proprio così l’ultimo messaggio che il buon Rossi ha inviato a sua moglie. Poi continua: ‘Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa’. Delle parole davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, rendono al meglio l’immenso amore che c’era tra i due. Poi, la conclusione: ‘Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti’.

Insomma, un episodio davvero incredibile.