Clizia Incorvaia, avete mai visto sua sorella? La somiglianza è incredibile

Clizia Incorvaia ha una sorella più piccola, l’avete mai vista? Si chiama Micòl e le somiglia moltissimo, scopriamo di più su di lei.

Clizia Incorvaia, nota influencer e compagna di Paolo Ciavarro, è molto apprezzata per la sua innegabile bellezza con cui, oltre ad altre qualità, ha conquistato il figlio di Eleonora Giorgi durante la scorsa edizione del GF Vip. Tra i due è scoppiato subito il fuoco della passione e tuttora formano una delle coppie più belle nel mondo dello spettacolo. Seguitissima sui suoi profili social, Clizia ama condividere con i suoi follower scatti di vita quotidiana, condividendo la sua passione per la moda e i suoi momenti felici trascorsi accanto a Paolo. Proprio sul suo account Instagram, è spuntata una foto della bellissima Clizia insieme a sua sorella, Micòl.

Clizia Incorvaia, spunta lo scatto insieme alla sorella

Oltre al fratello Mattia, la Incorvaia ha infatti una sorella più piccola, Micòl. Accomunate dalla passione per la moda, le due ragazze sono proprio due gocce d’acqua: Anche Micòl ha i capelli biondi e lunghi, occhi chiari, lineamenti del viso che ricordano moltissimo quelli della sorella e un fisico da urlo. Non si sa molto della vita personale di Micòl, sempre molto riservata. La ragazza, 27 anni, è legatissima a Clizia e alla nipotina Nina. Nata a Pordenone ma cresciuta ad Agrigento il 9 settembre del 1993, per seguire la sua passione ha frequentato a Milano l’Istituto Europeo del Design e dopo il diploma ha lavorato come designer per Gentucci Bini. Dal 2019, è stata assunta come assistente show-room in una boutique.

Come mostra questo scatto condiviso sul profilo Instagram di entrambe, Clizia e sua sorella si somigliano in modo davvero incredibile nonostante la notevole differenza d’età.

