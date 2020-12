Amici, vi ricordate Tish? Com’è diventata e cosa fa oggi

È stata una delle protagoniste indiscusse di Amici, la giovanissima Tish: vi ricordate di lei? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi.

Sono diversi anni che, ormai, Amici va in onda su Canale 5. Era esattamente l’anno 2000 quando, per la prima volta in assoluto, Maria De Filippi dava la possibilità ai diversi ragazzi di poter entrare a far parte di una vera e propria scuola per coltivare le proprie passioni. Chi con il talento del canto, chi del ballo e chi della recitazione, sono davvero tantissimi i giovani ragazzi che hanno partecipato alle venti edizioni del talent. Tra questi, senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Tish. Giovanissima e simpaticissima cantante dell’edizione del 2018, in un vero e proprio batter baleno, la friuliana ha conquistato davvero tutti. Certo, non è stata la vincitrice, eppure il successo riscontrato subito dopo è stato davvero formidabile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è diventata? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Vi ricordate Tish di Amici, com’è diventata oggi: cosa occorre sapere

Era la stessa edizione di Alberto Urso, Giordana Angi e tanti altri incredibili talenti quando Tish prendeva parte ad Amici. Bravissima e con una voce davvero formidabile, la cantante friuliana è riuscita a conquistare tutti in un vero e proprio batter baleno. Certo, come dicevamo precedentemente, non è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice. Ma, diciamoci la verità: poco importa. Perché, appena terminata la sua esperienza nel famoso talent di Canale 5, Tish ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Ecco, ma adesso, a distanza di anni dalla sua ultima apparizione televisiva, com’è diventata? E, soprattutto, cosa fa oggi? Procediamo con ordine. Sappiamo benissimo che, all’epoca della sua partecipazione ad Amici, la cantante si mostrava con corti capelli di colore rosso acceso. Adesso, invece? Dopo uno ‘sconvolgente’ cambio look di qualche mese fa, Tish adesso si mostra proprio così:

Insomma, non è cambiata tanto. Certo, il colore dei capelli sembrerebbe essere più ‘acceso’. Però, tutto sommato, è rimasta praticamente identica. Su quello che fa adesso, purtroppo, non abbiamo molte informazioni al riguardo. Da quanto si evince dal suo profilo Instagram, sembrerebbe stia continuano a coltivare la sua passione: la musica. ì