Antonella Elia ha ripreso Tommaso Zorzi questa sera di 14 dicembre durante la diretta del GF VIP su Canale 5: ecco cosa è accaduto in puntata.

Questa sera di 14 dicembre 2020 in onda su Canale 5 c’è il Grande Fratello VIP, il reality più amato dagli italiani. Il programma condotto da Alfonso Signorini sta avendo un enorme successo e proprio per questo motivo gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda. Le luci del GF VIP resteranno accese ancora a lungo: il reality durerà fino a febbraio 2021! E così, oltre ad Elisabetta e Francesco che hanno deciso di tornare dai propri cari, gli altri concorrenti hanno scelto di proseguire la loro avventura nella Casa più spiata d’Italia. Questa sera di 14 dicembre dopo l’incontro tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, dopo alcuni filmati, si è parlato del rapporto tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi. Sentite cosa è successo questa sera!

GF VIP, Antonella Elia riprende Tommaso Zorzi: “Stai attento”, c’entra Sonia

Questa sera di 14 dicembre su Canale 5 c’è il Grande Fratello VIP che come sempre non delude mai. Si è parlato di Sonia e Tommaso: la giovane ex tronista è entrata a far parte del gioco la scorsa settimana ed il suo ingresso non è stato poi così tranquillo. Sonia è entrata nella Casa dopo aver avuto una durissima lite con Tommaso Zorzi: tutto è accaduto circa un anno fa, quando l’influencer milanese prese in giro l’ex tronista. Questa sera per la prima volta Antonella Elia ha ripreso Zorzi per le parole che usò in passato nei confronti della Lorenzini. “L’hai attaccata, capisco che ci sia stato un ‘misunderstanding’ tra voi. Ho visto un tuo video che dicevi ‘non lava i capelli da tre giorni’, le hai dato della zozzona. E’ giusto fare ironia, su se stessi ,ma quando la fai con una ragazza devi stare attento. Tommaso io non credo che tu odi Sonia” sono state le parole dell’opinionista Antonella Elia.

Tommaso, risentito per l’accaduto, ha chiesto scusa in diretta a Sonia per le sue parole. Anche Sonia ha chiesto scusa per i toni forti usati nella scorsa puntata andata in onda, non appena entrata nella Casa. Come si dice? Tutto bene quel che finisce bene…