Samantha De Grenet è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma soltanto adesso è spuntato fuori un retroscena incredibile.

È dal 12 Dicembre scorso che Samantha De Grenet è una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip. A distanza di alcuni anni dalla sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, la bellissima romana è entrata a tutti gli effetti nel cast della quinta edizione del famoso reality. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Certo, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del dramma che ha vissuto alla sola età di vent’anni e di suo marito. Ma non è affatto finita qui. Soltanto qualche mese fa, infatti, la bellissima De Grenet ha svelato un incredibile retroscena. Ospite della puntata del 20 Gennaio scorso di ‘Vieni da Me’, Samantha ha raccontato una cosa letteralmente inedita della sua vita. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, Samantha De Grenet: incredibile retroscena, spunta fuori solo adesso

Pensavate che conoscevate tutto di Samantha De Grenet? Pensavate che, essendo un personaggio pubblico, sapeste tutto della bellissima concorrente del Grande Fratello Vip? Vi sbagliate di grosso! D’altra parte, come si suol dire? Non si smette mai di imparare. E questo, vi assicuriamo, lo abbiamo imparato venendo a conoscenza di un retroscena davvero incredibile. E a svelarlo, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. In una sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’ del 20 Gennaio del 2020, la conduttrice romana non ha potuto fare a meno di svelare un aneddoto davvero clamoroso sulla sua vita privata. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Semplice: la sua nobiltà. Si, avete letto proprio bene: Samantha De Grenet è nobile. ‘C’è chi va in televisione e millanta di essere nobile quando non lo è. Io, invece, lo sono e non lo dico’, ha rivelato la conduttrice romana a Caterina Balivo. Ecco, ma perché? Da cosa ‘deriva’ questa nobiltà? Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che sua nonna paterna fosse la principessa di Fondi.

‘Io sono nata e cresciuta in una famiglia normale’, ha concluso Samantha De Grenet. Vi aspettavate questo retroscena pazzesco?

