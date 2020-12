Elettra Lamborghini, incredibile retroscena: non lo avreste immaginato

La bellissima Elettra Lamborghini è uno dei volti più seguiti del panorama artistico: ecco un incredibile retroscena che la riguarda e che non avreste immaginato.

La bellissima Elettra Lamborghini è una vera e propria icona: bellissima, talentuosa, solare dotata di una vitalità pazzesca. Il suo profilo Instagram conta oltre sei milioni di follower che lei riesce sempre a sorprendere e lasciare senza parole. Indimenticabile la sua esibizione al Festival di Sanremo, simpaticissima nelle storie che pubblica, sempre schietta e diretta, senza peli sulla lingua. Qualche tempo fa è stata al centro dell’attenzione per uno spiacevole incidente in strada. Per non parlare del suo straordinario matrimonio celebrato il 26 Settembre, dove è spiccata l’assenza della sorella, Ginevra. Ricordiamo che proprio Ginevra Lamborghini è stata annunciata come una dei prossimi concorrenti del GF Vip, sebbene non sia chiaro se questo ingresso avverrà oppure no. C’è un incredibile retroscena che la riguarda la splendida Elettra Lamborghini e che non immaginereste mai. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Elettra Lamborghini, incredibile retroscena

L’abbiamo ammirata giovanissima al Chiambretti Night, ma è con “Riccanza” che abbiamo imparato a conoscerla davvero. La sua carriera vanta straordinari successi e, oltre a cimentarsi nel canto, Elettra Lamborghini ha preso parte a programmi amatissimi dal pubblico. Ad esempio, è stata coach di The Voice Italy lo scorso anno. Parla diverse lingue, è amante dei cavalli e dice sempre quello che pensa. Il suo nome completo è Elettra Miura Lamborghini e il secondo nome è stato scelto in onore di uno dei modelli più veloci dell’omonima casa automobilistica di cui porta il cognome. Pare fosse anche una delle più costose. Inoltre, sembrerebbe che l’uomo si sia ispirato anche ad una specifica razza di tori che ritroviamo nel logo dell’azienda. Quello che, però, in molti non immaginano è come avrebbe potuto chiamarsi la splendida Elettra Lamborghini se non le avessero dato questo nome. Pare, infatti, come riporta Fanpage, che i suoi genitori avessero anche altre idee. Per quanto riguarda il padre, un possibile candidato era “Selvaggia“. Per sua madre, invece, nella lista pare ci fosse “Angelica“. Due nomi senza dubbio bellissimi, sebbene “Elettra” sembri incredibilmente adatto alla vitalità e all’energia della cantante.

E voi, immaginavate questo incredibile retroscena sulla celebre cantante? Noi troviamo che il suo nome sia bellissimo e le si addica alla perfezione, cosa ne pensate?