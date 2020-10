In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha raccontato dello spiacevolissimo episodio capitatole per strada.

‘Ho il malocchio’, è proprio così che Elettra Lamborghini a parlare in queste ultime sue Instagram Stories. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, poco meno di una settimana fa. Quando, in ‘diretta’ dalla sua macchina, la moglie di Afrojack non ha affatto potuto fare a meno di raccontare ai suoi followers cosa le era successo qualche ora prima. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Attraverso una serie di Instagram Stories, la Lamborghini non ha infatti raccontato solo gli inconvenienti accaduti in queste ultime settimane, ma anche lo spiacevolissimo episodio capitatole per strada poco prima. Ecco, la domanda sorge spontanea: cosa le è esattamente successo? Siete curiosi di sapere anche voi qualche cosa in più? Ecco tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, spiacevolissimo episodio per strada: cos’è successo esattamente

Seppure sia convolata a nozze con il suo amato Afrojack poco più di un mese fa, bisogna ammettere che questo ultimo periodo, seppure ricco di emozioni e di novità lavorative, non deve essere affatto facile per Elettra Lamborghini. Non soltanto perché è stata la protagonista di un gravissimo lutto, che, ancora adesso, l’addolora profondamente, ma anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, è stata la protagonista di diversi inconvenienti. L’ultimo spiacevolissimo episodio, come raccontato in alcune delle sue ultime Instagram Stories, è accaduto qualche ora fa. E, vi assicuriamo, l’ha lasciata completamente senza parole e basita. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che la Lamborghini non soltanto sia venuta a sapere improvvisamente che il suo cane era in clinica, ma abbia saputo anche la rottura delle ruote della sua macchina. Un racconto davvero incredibile, come dicevamo precedentemente. E che, soprattutto, l’ha lasciata senza parole. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, la gente per strada, anziché aiutarla, si accostava a lei e faceva video.

Nulla di grave, ovviamente. Fatto sta che si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio spiacevolissimo episodio.

