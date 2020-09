Matrimonio Elettra Lamborghini, “Avrei voluto esserci anch’io”: il messaggio al veleno arriva proprio da lei e monta la polemica, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Elettra Lamborghini si è finalmente sposata ieri, sabato 26 settembre 2020, con il suo fidanzato Afrojack, il dj che le ha rubato il cuore. I due sono fidanzati da qualche tempo e lo scorso dicembre Elettra aveva annunciato di aver ricevuto la fatidica proposta dal suo Nick, questo il vero nome di lui. Le nozze della Lamborghini erano davvero attesissime, anche perché hanno rischiato più volte di saltare a causa dell’emergenza Coronavirus e del lockdown avvenuto nei mesi passati. Nei giorni scorsi Elettra ha avuto anche qualche problemino di salute, rischiando di avere difficoltà nel giorno delle nozze, ma poi per fortuna tutto si è concluso al meglio e la cantante ha potuto pronunciare il fatidico sì nella splendida cornice del Lago di Como, in una festa splendida organizzata nel minimo dettaglio dal wedding planner Enzo Miccio. Alla cerimonia erano presenti circa un centinaio di persone, tra amici e familiari. Qualcuno, però, mancava, e durante le nozze ha pubblicato su Instagram un messaggio ‘al veleno’ nei confronti dei neo sposi: ecco di chi si tratta e cos’è successo nel dettaglio.

Matrimonio Elettra Lamborghini, “Avrei voluto esserci anch’io”: il messaggio al veleno di Ginevra

Il matrimonio di Elettra Lamborghini era un evento attesissimo e si è svolto al meglio nella giornata di ieri, sabato 26 settembre. Alla festa erano presenti tutte le persone più importanti della vita di Elettra e Nick, ma c’era una grande assente, e la cosa non è certo passata inosservata. Tra i familiari della Lamborghini, infatti, mancava sua sorella Ginevra, la più piccola della famiglia, che nella vita fa la cantante, proprio come Elettra. Quest’ultima ha sempre dimostrato di essere molto unita alla sua famiglia, ma a quanto pare, almeno stando ai rumors, tra lei e Ginevra non scorrerebbe buon sangue. I loro rapporti, insomma, non sarebbero dei migliori, il che spiegherebbe anche la scelta di Elettra di avere come testimoni di nozze le altre due sorelle, Lucrezia e Flaminia. Mentre sul lago di Como si svolgeva il matrimonio di Elettra, però, Ginevra non è rimasta in silenzio, e ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anch’io”.

Poche parole, ma davvero molto forti, quelle di Ginevra, che sembrano confermare l’aria piuttosto tesa tra lei ed Elettra. Cosa sarà successo tra loro?